Im Juli erschien Swords of Legends Online (SOLO) bei uns im Westen. Der deutsche Publisher Gameforge sucht nun Tester, die das MMORPG auf Herz und Nieren prüfen, um Bugs zu beheben und Feedback zu sammeln. Doch die Tester sollen nicht wie üblich bezahlt werden, sondern alles freiwillig erledigen.

Was ist das für ein Angebot? Gameforge hat im Forum von Swords of Legends dazu aufgerufen, sich als Tester für das neue MMORPG zu bewerben. Als Voraussetzung für die Rolle als Tester müsst ihr folgendes erfüllen:

Mindestens 18 Jahre alt sein

Den aktuellen Raid-Content abgeschlossen haben

Auf Englisch kommunizieren und an Voice-Chats teilnehmen

Viel Zeit mitbringen, um regelmäßig an den Wochenenden die neuen Inhalte zu testen

Eine aussagekräftige Bewerbung sollt ihr per E-Mail einsenden (via SOLO). Solltet ihr genommen werden, könnt ihr neue Inhalte zusammen mit den Entwicklern ausprobieren, was für einige Fans sicherlich reizvoll wirkt.

Warum ist das Angebot dreist? Das Angebot von Gameforge klingt in etwa wie die Rolle eines klassischen Quality Assurance Testers (QA Tester). Als solcher Tester sollt ihr die Software nach Fehlern durchforsten und so sicherstellen, dass sie in einem guten Zustand veröffentlicht wird. Die Ausschreibung fand sogar vom QA Team von Gameforge statt.

Doch klassische QA Tester werden für ihre Arbeit bezahlt. Oftmals gilt dieser Job sogar als Einstieg in die Entwickler-Branche im Gaming.

Zwar haben QA Tester oftmals bereits Erfahrung in der Programmierung und nutzen nicht selten Tools oder automatisierte Vorgänge, um Fehler zu finden. Doch auch kleinere Unternehmen und Spielehersteller suchen immer wieder bezahlte Tester, die vor allem die Software ausprobieren und anwenden sollen.

Bei Swords of Legends Online jedoch werden aktive Spieler gesucht, die mindestens einen Teil des Jobs eine QA Testers übernehmen sollen und das völlig kostenlos. Dieses Angebot lässt sich auch nicht mit einer klassischen Alpha oder mit einem Test-Server vergleichen, da ihr dort nach eigenem Ermessen spielt und meldet.

Hier jedoch sollt ihr gezielt an Wochenenden, regelmäßig und im Voice-Chat mit den Entwicklern testen und dürft zudem nicht darüber reden, da ihr eine NDA unterzeichnen müsst.

Neues Themepark-MMORPG, das bisher noch nicht durchstarten konnte

Was ist SOLO überhaupt für ein Spiel? Bei Swords of Legends Online handelt es sich um ein chinesisches Themepark-MMORPG, das Wert auf eine Story legt, die in vielen auf Englisch vertonten Cutscenes und Quests erzählt wird. Es bietet 6 verschiedene Klassen, die allesamt ohne Gender Lock auskommen.

Im PvE erwarten euch Weltbosse, Dungeons in mehreren Schwierigkeitsgraden und bereits die ersten Raids

Für PvP-Fans gibt es Fraktionskämpfe, eine 3v3-Arena mit Rangliste und mehrere Modi, die in Arenen stattfinden.

Weitere Highlights sind das faire Ausrüstungssystem, das Housing und der Shop, der komplett ohne Pay2Win, aber auch ohne Pay2Convience in Form von zusätzlichen Inventar- oder Bankplätzen auskommt.

Wie läuft es für SOLO? Am 9. Juli feierte Swords of Legends Online seinen Release, doch der große Erfolg blieb aus. Zwar jubelte der Publisher Gameforge nach eigenen Angaben über die Verkaufszahlen, doch derzeit fallen trotz neuer Updates die Spielerzahlen kontinuierlich.

Zudem wurden schon zu Release keine überragenden Zahlen erreicht. Auf Steam schauten sich zum besten Zeitpunkt nur 18.700 Spieler gleichzeitig das MMORPG an. Das sind Zahlen, die selbst MMORPGs, die erst Jahre nach Release auf Steam veröffentlicht wurden – wie etwa ESO, FFXIV oder Black Desert – überbieten können.

Wie genau es um Swords of Legends Online steht und für wen sich das MMORPG lohnen kann, das erfahrt ihr hier: Wie geht’s dem MMORPG Swords of Legends Online einen Monat nach Release?