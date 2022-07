CCP Games gab auf der Plattform Steam bekannt, dass der Support des Spiels EVE: Valkyrie geschlossen werde. Jedoch arbeitet das Entwicklerstudio von EVE Online bereits an einem neuen Titel.

Worum geht es in dem Spiel EVE: Valkyrie? Das Spiel ist ein First-Person-Shooter, bei dem die Spieler im Multiplayer-Modus in Weltraumschlachten gegeneinander kämpfen.

Der Spieler kann die Rolle eines Söldners einnehmen. Es gibt Aufträge zu erfüllen, wobei häufig Rache oder Gewinn im Fokus steht. Häufig kommen dem Spieler dabei Piraten in die Quere, die in Weltraumschlachten erledigt werden müssen.

EVE: Valkyrie kann in Kombination mit Virtual-Reality-Brillen gespielt werden und dadurch immersives Gameplay bieten. Die offizielle Website verspricht „ein[en] First-Person-Weltraum-Shooter, der Spieler auf dem PC und der PlayStation 4 in komplett ausbalancierten Online-Mehrspielerschlachten zusammenbringt.“

EVE: Valkyrie spielt im bekannten EVE-Universum. Zusätzlich gibt es die Erweiterung EVE: Valkyrie-Warzone.

Wann wird das EVE: Valkyrie geschlossen? Am 1. Juli veröffentlichten die Entwickler ein Statement auf Steam. In diesem kündigen sie der Community die Schließung von EVE: Valkyrie-Warzone an:

Vorerst werden Besitzer des Spiels keine Einschränkungen haben

Die Server werden noch einige Zeit aktiv bleiben

Stichtag ist der 5. August dieses Jahres

Am 5. August werden die Server abgeschaltet, Social-Media-Profile werden geschlossen und auch die Webseite geht offline

Sobald die Server offline sind, gibt es keinen Support mehr für das Spiel

Das ist nicht der erste Shooter, den die EVE-Macher einstampfen. 2016 etwa wurde schon Dust 514 eingestellt und das neue Project NOVA sah nie das Licht der Welt.

Hier seht ihr den EVE Online-Trailer zum Staat der Caldari:

„Wir sehen uns im nächsten Leben“

Wie begründen die Entwickler ihre Entscheidung? CCP erklärte in dem Statement, neben den Informationen zur Schließung, den Grund dafür (via steam).

Das Entwicklerstudio möchte die Ressourcen und Aufmerksamkeit jetzt auf die Entwicklung neuer Games legen, welche ebenfalls im EVE-Universum spielen sollen.

Am Ende bedanken sie sich bei der Fanbase und schreiben: „Wir freuen uns auf das nächste Kapitel im EVE-Universum und hoffen, dass ihr ein Teil davon sein werdet und die Reise mit uns fortsetzt.“

Wie reagierte die Community? Auf reddit reagieren die Spieler traurig und bedanken sich für EVE: Valkyrie (via reddit).

Rocky1138: „Danke! Ich hatte damals wirklich Spaß damit, als VR noch ganz neu war.“

jacobpederson: „Ein trauriger Tag. Danke für euren großen Fleiß.“

True_Sketch: „Der Muliplayer-Modus war ein echter Knaller und hatte mit all den verschiedenen Schiffstypen eine große Auswahl. Wenn dieses Spiel mit den heutigen VR-Möglichkeiten neu aufgelegt werden würde, wäre das meiner Meinung nach ein Erfolg. Vor allem jetzt, wo VR allgegenwärtig ist. Das war es nicht, als dieses Spiel veröffentlicht wurde. Ich denke, es war schlechtes Timing und nicht, dass das Spiel keinen Spaß machte.“

Woran arbeitet CCP jetzt? Auf dem EVE Fanfest am 6. Juni stellte CCP einen neuen taktischen Multiplayer-Shooter vor. MeinMMO war live vor Ort, allerdings wurden auch dort nur wenige Eckdaten zum neuen Projekt genannt.

Unter anderem sollt ihr auf New Eden spielen können und ein Fokus liegt auf atmosphärische Umgebung. Es ist von innovativen Gameplay-Elementen die Rede, ein Datum fehlt aber noch. Das ist bereits der 4. Shooter, an dem sich die EVE-Macher nun versuchen.

Wenn ihr Fans von Games seid, die im Weltraum spielen, könnte euch interessieren, welche „Star Wars-Spiele“ gerade in Arbeit sind.

Was denkt ihr über die Schließung von EVE: Valkyrie? Und was wünscht ihr euch als nächstes Spiel im EVE-Universum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.