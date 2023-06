Wer Starfield physisch kauft, bekommt angeblich keine Disk, aber stimmt das wirklich?

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Andere halten dagegen, dass auch physische Disks da nicht unbedingt helfen. Oft brauche man zum Spielen trotzdem noch einen Day-1-Patch und vor allem die richtige Hardware, selbst mit der Disk in der Hand. Online-Zwang, wie er gerade in Diablo 4 diskutiert wird , tue sein Übriges.

Die stetig voranschreitende Digitalisierung gewähre den Publishern zu viel Macht darüber, was die Spieler tatsächlich besitzen und was nicht. Das sei nicht unbedingt wünschenswert.

In der Constellation Edition liege etwa ein Gegenstand bei, in den der Spiele-Code physisch eingebrannt sei. Vermutlich also irgendeine Art Abzeichen oder Figur aus Metall, wie es zum futuristischen Spiel passen würde.

