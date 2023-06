Diablo 4: „Habe das vor 11 Jahren gepostet und es ist noch immer aktuell“, Spieler bemängeln fehlenden Offline-Modus

Ein Feature fehlt Diablo seit Jahren. In der Community wird es bereits zum Meme, nachdem am Wochenende die Server große Probleme hatten.

Was ist nach 11 Jahren noch aktuell? Auf Reddit erschien am Wochenende ein Beitrag zu Diablo 4 mit dem Titel „Das habe ich vor 11 Jahren gepostet und es ist traurigerweise noch relevant“. Der Beitrag besteht aus einem Bild (siehe Titelbild) und dem Text:

„Ich kann kaum erwarten, dass die Server wieder online sind. Damit ich den Singleplayer spielen kann“

Knapp 2.000 Kommentare sammelte der Post (via reddit.com). Was schreibt die Community dazu und warum ist das so wichtig?

„Gebt den Leuten einen Offline-Modus“

Warum ist das wichtig? Viele Spieler zocken Diablo 4 für sich alleine. Sie erstellen sich Charaktere und spielen die Story in einem Tempo durch, das ihnen am meisten zusagt. Dabei legen sie den meisten Wert darauf, tief in die düstere Geschichte rund um Sanktuario einzutauchen und daran teilzunehmen.

Dieses Erlebnis wird allerdings unterbrochen, wenn die Server offline sind. Obwohl man nur die Kampagne für sich selbst spielen will, ist man darauf angewiesen, online zu sein. An dieser Stelle wünschen sich Spieler die Option für einen Offline-Modus. So könnte man zu jeder Zeit zumindest die Kampagne spielen. Selbst, wenn das bedeutet, ohne Freunde oder andere Spieler zusammen in der Welt herumzulaufen.

Gerade jetzt, kurz nach dem Release von Diablo 4, ist das ein großer Wunsch. Als Blizzard am Wochenende mit DDoS-Problemen kämpfte, kam das Thema wieder auf. Vor 11 Jahren war das Bild zum Start von Diablo 3 mit seinen Server-Problemen bereits relevant und von Nutzer regisfrost genau in der Form geteilt worden.

Das schreibt die Community: In den Kommentaren des Threads sind viele Nutzer beteiligt und erklären, warum ein Offline-Modus für sie wichtig wäre.

„Gebt den Leuten einen Offline-Modus! Ich brauche kein PvP, ich versuche nur zu Leveln und Gear zu erhalten, wie die meisten anderen Nicht-Profi-Spieler“, schreibt theklf und erhält mit knapp 500 Upvotes viel Zuspruch.

Nutzer Gatekeeper_Zuul schreibt „Das ist genau der Grund, warum ich es bei dieser Art von Spielen bevorzuge, dass sie sich auf den Einzelspieler fokussieren und die Option für eine geteilte Welt bieten. Die ganze Zeit online sein zu müssen, nur um das Spiel zu spielen, nervt.“

Wie steht ihr zu dem Thema? Würde ein Offline-Modus Diablo 4 aufwerten, oder findet ihr den Online-Zwang nicht schlimm? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO als Kommentar.