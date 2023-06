Starfield erlebt Ansturm auf die Collector’s Edition für 300 € – Die Leute wollen unbedingt eine Uhr

Gestern erst startete der Vorverkauf für Starfield, das neue SF-Rollenspiel von Bethesda. Als besonderes Schmankerl gibt es eine Collector’s Edition für 300 € mit einer besonderen Uhr und einem passenden Gehäuse. Darauf scheinen die Sammler abzufahren. Innerhalb von Stunden war die Edition ausverkauft. Bei Reddit flucht man auf die verdammten Scalper und ihre Profit-Gier.

Was steckt in der Collector’s Edition von Starfield?

Die „Premium-Version“ von Starfield enthält alle digitalen Produkte und kostet etwa 100 €. Es gibt das Spiel, die erste Erweiterung, Zugang zum Soundtrack und zum Artbook, dazu einige Ingame-Skins.

Die Collector’s Edition bringt für einen Aufpreis von etwa 200 € zusätzlich eine spezielle Uhr, die „Chronomark Watch“, und ein passendes Stahlgehäuse. Diese Uhr wurde schon im Januar 2022 entdeckt (via gamepro), jetzt ist sie aber bestätigt.

Darüber hinaus gibt es in der Sammler-Edition noch einen Aufnäher und einen Credit-Stick mit einem eingravierten Spiele-Code.

Dieselbe Uhr im Spiel und in der echten Welt

Was ist so besonders an der Uhr? In der Präsentation wurde die Uhr von Bethesda besonders herausgestellt. Die „echte“ Uhr spiegelt die Uhr wider, die man in Starfield feierlich überreicht bekommt.

Im Spiel funktioniert sie als eine Art digitaler Assistent.

Game Director Todd Howard schwärmt:

Für dieses Spiel haben wir eine Uhr gefertigt. Es ist die Constellation-Explorer’s-Watch. Das ist die Uhr, die ihr auch tatsächlich im Spiel bekommt und mit der ihr Zugang zu einem Teil eures User-Interface erhaltet: zum Kompass und den Umwelt-Informationen. Sie verbindet sich mit eurem Phone, um euch Mitteilungen und andere Informationen zu schicken.

Zusätzlich zur Uhr habe man auch ein aufwändiges Gehäuse erstellt. Beim Design orientierte man sich an den Boxen, die echte Astronauten im Apollo-Zeitalter verwendeten, um Mondgestein auf die Erde zu transportieren.

Bei dem Gehäuse hat man sich Mühe gegeben, es so authentisch zu fertigen, dass es wie etwas wirkt, das tatsächlich in Starfield existieren könnte.

Wie die Seite Videogameschronicle weiß, wurde die Uhr offenbar von der britischen Firma The Wand Company erstellt und als LPV6 Chronomark Smartwatch geführt. Die Uhr trägt die Inschrift est 2188 als Hinweis darauf, dass sie 2188 von einer Firma gefertigt wurde, die innerhalb des Universums von Starfield existiert.

Neben der Collector’s Edition hat Bethesda noch einen Controller und ein Headset im Starfield-Look bei Xbox geordert.

Auf Reddit bangen die Fans sofort, ob sie eine Edition bekommen

Wie wird das diskutiert? Tatsächlich wird vor allem die Uhr auf Reddit als Grund herausgestellt, sich sofort auf die Collector’s Edition zu stürzen. Die scheint es Fans echt angetan zu haben.

Für Bethesda sicher eine Genugtuung, nachdem man 2018 so viel Ärger für Segeltuch -Gate bekommen hatte.

Auf Reddit flucht man schon über „Scalper“, die sich die Collector’s Edition gekauft haben, mit der Absicht sie später für einen Profit zu verkaufen. Schon bei der raren PlayStation 5 waren die Scalper der Fluch jedes ehrlichen Gamers.

Offenbar waren die ersten Collector’s Edition bereits innerhalb von Minuten ausverkauft und auch der Bestand von Händlern, wie GameStop, nahm rapide ab.

Unsere Mitarbeiterin Jasmin sagte, heute morgen seien noch Editionen bei Amazon Deutschland zu erhalten gewesen, sogar etwas günstiger als für 300 € – aber dort ist der Bestand mittlerweile ausverkauft.

