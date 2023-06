Starfield Constellation Edition: Jetzt mit 5 Tagen Early Access auf Amazon vorbestellen

Microsoft und Bethesda haben Starfield gestern ausführlich präsentiert. Heute könnt ihr die Collectors Edition auf Amazon vorbestellen und schon 5 Tage früher spielen.

Mit dem Start des Summer Game Fest 2023 wurden über das vergangene Wochenende unzählige Games präsentiert oder neu angekündigt. Starfield wird seit der ersten Ankündigung im Jahr 2018 von Sci-Fi- und Rollenspiel-Fans gleichermaßen heiß erwartet. Die Macher der “Elder Scrolls”- und “Fallout”-Reihe haben nun das Erscheinungsdatum für den 6. September 2023 für PC und Xbox Series X angekündigt. Mit der Constellation Edition könnt ihr aber schon 5 Tage früher, ab dem 1. September, spielen und erhaltet diverse Bonus-Goodies in und außerhalb des Spiels. Der Preis für die Sonderausgabe beträgt 275,66€ für PC und 267,90€ für Xbox Series X auf Amazon.

Das steckt in der Starfield Constellation Edition

In der Constellation Edition findet ihr neben dem Starfield-Hauptspiel ein paar echte Sammlerstücke: Zum einen ist da ein Steelbook, das sich sehr schick in eurem Spiele-Regal macht. An digitalen Inhalten bekommt ihr das Constellation Skin-Pack für euren Charakter sowie den offiziellen Soundtrack und ein Artbook. Bethesda hat in ihrer Präsentation auch schon die erste Story-Erweiterung “Shattered Space” angekündigt. Das Add-on ist ebenfalls Teil der Constellation Edition und wird euch bei Release automatisch freigeschaltet.

Das sind die Inhalte der Constellation Edition

Starfield Chronomark-Uhr

Das Schmucktstück, im wahrsten Sinne des Wortes, dieser limiterten Sammler-Ausgabe ist die Chronomark-Uhr. Das ist eine Smartwatch und das exakte Gegenstück zu der Uhr, die eurer Charakter im Spiel während der Story erhält. Neben der Uhrzeit, Datum oder zurückgelegten Schritte zeigt sie euch auch an, was im Spiel passiert. Denn ihr könnt die Uhr mit eurem Spiel verbinden und euch zum Beispiel die Schwerkraft des Planeten, den ihr gerade besucht, anzeigen lassen.

Zusätzlich gibt es ein sehr schönes Schmuckkästchen in Form eines kleinen Koffers zur Aufbewahrung eurer Uhr oder wenn ihr sie einfach nur ausstellen wollt. Smartwatch und Koffer sind nur in der Constellation Edition zu kaufen und werden darüber hinaus nicht vertrieben.

So sieht der Koffer geöffnet aus

Neben der Uhr wurde auch ein eigens für Starfield kreiertes Controller- und Headset-Design vorgestellt:

Weitere Schnäppchen und Sonder-Angebote zu Games, Hardware und allem drumherum findet ihr immer auf unserer Deal-Übersicht. Schaut am besten mal rein.