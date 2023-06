Starfield: Die teuerste Edition soll 300 € kosten – Fans spotten über Bethesdas frühere Fehler

Heute Abend, am 11.6., findet ein Showcase von Bethesda und Xbox statt. Eines der größten Games des Jahres 2023, das SF-Rollenspiel Starfield, soll vorgestellt werden. Im Vorfeld gibt es nun einen Leak zu Versionen und Preisen von Starfield. Dabei löst der enorm hohe Preis von 300 € für die Collector’s Edition Spott und Hohn über Bethesda aus.

Das sagt der Leak: Die Seite Dealabs hat einen Leak veröffentlicht. Einer ihrer Autoren, Billbil-kun, gilt als zuverlässiger Leaker.

Laut den Informationen der Seite wird Starfield in 3 Versionen kommen:

Eine Standard-Edition – 70 € für PC, 80 € für Xbox Series X/S

Eine Premium Edition – 105 € für PC, 115 für Xbox (wobei die Preise hier noch nicht bestätigt sind)

Die „Constellation Edition“ – PC 300 €, Xbox Series X/S 300 €

Es heißt: Die Constellation Edition sei die Collector’s Edition von Starfield und es werde sie nur im physischen Format geben, also nicht als Download.

Fans spotten über frühere Collector’s-Edition-Fehler von Bethesda

Wie wird das diskutiert? Es wird auf Reddit gar nicht so sehr über den absurd hohen Preis diskutiert, sondern man spekuliert, was Bethesda wohl in die Collector’s Edition von Starfield packt, damit sie so viel Geld wert ist. Die „Sonder-Editionen“ von Bethesda haben schon in der Vergangenheit Diskussionen ausgelöst.

In früheren Sonder-Editionen von Bethesda gab es Statuen oder sogar Helme. Auf Reddit spekuliert man jetzt ironsch auf einen Starfield-Helm.

Einer sagt spöttische: Er hoffe, der Helm sei aus einem sehr seltenen Stoff wie etwa Segeltuch – das spielt auf eine große Kontroverse bei Fallout 76 an.

Um diese Tasche aus “Seidentuch” gab es 2019 große Diskussionen.

Zum Release von Fallout 76 hatte Bethesda für die „Power Armor Edition“ versprochen eine Tasche aus hochwertigem Segeltuch zu liefern, dann war sie aber nur aus Nylon, weil „Canvas“ (Segeltuch) angeblich nicht mehr zu bekommen war.

Das war 2019 über Monate ein großes Thema. Bethesda wurde verspottet, dass auf dem ganzen Planeten kein Segeltuch mehr zu bekommen sei. Offenbar herrsche eine weltweite Knappheiten. Das war eine symbolische Diskussion:

So wie Bethesda günstiges Nylon statt hochwertigem Material verwendet hatte

sah man auch Fallout 76 als qualitativ minderwertig gegenüber Fallout 3 und 4 an

Andere machen sich jetzt beim Preis von Starfield darüber lustig, ob da wohl ein Whisky in einer Plastikflasche drin liege.

Wann werden wir mehr erfahren? Heute, am 11.6., gibt es ein „Xbox Games Showcase“ mit einer Starfield Direct im Anschluss. Das Event beginnt um 19 Uhr. Wir werden es auf MeinMMO begleiten.

Laut des Leaks sollen dort die Versionen vorgestellt werden. Wenn dem so ist, erfahren wir sicher auch, was in der Collector’s Edition drinsteckt.

Seit Microsoft Bethesda gekauft hat, arbeiten die Firmen eng zusammen.

Mehr zu Starfield:

Starfield wird das beste MMO, das gar keines ist