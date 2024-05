Hogwarts Legacy: „Das ist für Todesser, nicht für Schüler“ – Spieler glauben, ein Erfolg sei einfach zu böse

Wenn ihr in Hogwarts Legacy keine Lust auf düstere Aufgaben habt, könnt ihr auch einfach einen ausgiebigen Spaziergang durch das magische Dorf Hogsmeade machen. Dort gibt es einiges zu entdecken: In Hogwarts Legacy gibt es ein magisches Geschäft, das ein cooles Geheimnis verbirgt – Vielen Spielern ist es nie aufgefallen

Und um welchen Erfolg geht es? Solche Zauber haben in Hogwarts natürlich eigentlich nichts verloren. Das findet auch Spieler Severe_Risk_6839. Auf Reddit teilt er ein Bild seiner aktuellen Aufgabe: „Foltere einen brennenden Feind“. Dafür muss man den Folterfluch Crucio an einem Feind ausüben, der in Flammen steht. Dazu schreibt er entsetzt:

Schon in den Büchern und Filmen von Harry Potter ist nicht immer alles friedlich und sorglos. Gerade in den späteren Teilen wird die Geschichte zunehmend düsterer und einige der geliebten Charaktere sterben.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to