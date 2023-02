Hackerin knackt eines der sichersten Systeme der Welt, verbreitet Hassnachrichten in Hogwarts Legacy

In der Cracker-Szene ist Empress einer der bekanntesten Namen. Das neuste Opfer der Hackerin ist nun der kontroverse Hit Hogwarts Legacy. Empress hat es geschafft, den Hacker-Schutz Denuvo zu umgehen. In einer Datei zum Hack zieht sie aber übel über Männer und Transpersonen her.

Wer ist die Hackerin? Angeblich ist Empress eine junge Frau, die sich außerordentlich gut mit Codes und IT auskennt. Sie gilt in der Szene als die einzige Person, die es schafft, Denuvo zu knacken. Das Programm ist eines der sichersten Kopierschutz-Systeme überhaupt, unter Gamern ist Denuvo aber enorm unbeliebt.

Das System verschlüsselt Dateien auf eine Weise, die es nahezu unmöglich macht, sie zu erreichen. Das geht jedoch oft auf Kosten der Performance, weswegen Denuvo einen schlechten Ruf unter Gamern bekommen hat.

Was hat Empress gemacht? Eines der Spiele, die mit Denuvo geschützt wurden, ist das am 10. Februar erschienene Hogwarts Legacy, das sofort zu einem riesigen Hit auf Steam wurde. Empress hat diesen Schutz geknackt.

Wie Nutzer in einem Thread auf reddit berichten, funktioniere der Hack und gebe Zugang auf das gesamte Spiel – sogar auf Inhalte, die sonst exklusiv für die PS5 seien. Allerdings liefert Empress mit ihrem Crack einen Text mit, der schlucken lässt.

Hier seht ihr den Trailer zu Hogwarts Legacy:

Fragwürdige Botschaften in der NFO-Datei

Zusammen mit dem Crack von Hogwarts Legacy hat Empress eine sogenannte NFO-Datei mitgeliefert. In diesen Dateien senden Hacker oft Botschaften an die Nutzer oder schlicht Infos zur Verwendung.

Im Fall von Empress hat sie jedoch Hassbotschaften gegen Männer und Transpersonen verbreitet. Sie unterstütze J.K. Rowling vollauf und sehe in der aktuellen Diskussion eine Bedrohung der persönlichen Freiheit.

Empress geht aber noch einige Schritte weiter. Sie zieht mit Beleidigungen und Anschuldigungen über bestimmte Personengruppen her und stellt sich generell gegen die Idee von Transsexualität. Den exakten Text geben wir an dieser Stelle lieber nicht wider.

Hinweis: Wir raten dringend davon ab, Hacks und Cracks jedweder Art zu nutzen. Zum einen könnt ihr euch damit durchaus rechtliche Probleme einfangen, zum anderen wisst ihr nie genau, ob die zur Verfügung gestellten Daten nicht vielleicht infiziert sind. Im entsprechenden Thread auf reddit sind sämtliche Links zu Downloads und Co. verboten und werden mit einem Bann bestraft.

Die Hackerin ist bekannt dafür, in ihren NFO-Dateien vor allem gegen Denuvo zu wettern. Es wirkt, als sei das ein Kreuzzug gegen das System. Einige Nutzer, die angeblich selbst Ahnung von der Materie haben, erklären sie sogar für verrückt.

Denuvo sei so sicher und da arbeiten so kluge Köpfe dran, dass es unmöglich sei, das Programm alleine zu knacken. Empress müsse entweder selbst an Denuvo arbeiten, eine Ultra-Idealistin sein oder selbstzerstörerische Tendenzen haben. Insbesondere, da sie absolut keinerlei Gegenleistung für ihre Arbeit erwarten kann.

Dass Empress eine so hasserfüllte Botschaft in einer NFO versteckt, ist selbst für sie ungewöhnlich. Allerdings sorgt gerade Hogwarts Legacy leider häufiger für traurige Schlagzeilen:

