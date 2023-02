Twitch: Streamerin sagt, sie erhielt Morddrohungen, weil sie Hogwarts Legacy zeigte – Möchte es trotzdem streamen

Die Twitch-Streamerin Silvervale erzählte in einem Stream, sie habe Morddrohungen erhalten und wurde beleidigt, weil sie Hogwarts Legacy, das neue Spiel im „Harry Potter“-Universum, im Stream zeigte und Nutzer annahmen, sie habe das Wort „Trans“ in ihrem Chat gebannt. Jetzt meldet sich Silvervale einige Tage später erneut zu Wort.

Was war der Auslöser für den Trubel?

Das Spiel Hogwarts Legacy wird kontrovers betrachtet. Die Autorin der „Harry Potter“-Bücher J.K. Rowling hat sich seit 2019 immer wieder zum Thema Transgeschlechtlichkeit geäußert.Ihre Äußerungen werden seit Jahren als transfeindlich gesehen, was die Autorin selbst abstreitet. Zwar ist J. K. Rowling nicht an der Entwicklung des Spiels beteiligt, doch sie profitiert in einem unbekannten Umfang durch Markenrechte und die Stärkung des Franchises. Es folgte ein Boykott-Aufruf zu Hogwarts Legacy Wenn ihr einen detaillierten Einblick in die Kontroverse rund um Hogwarts Legacy und den Boykott haben wollt, haben die Kollegen von GameStar die Thematik ausführlich zusammengefasst: