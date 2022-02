Dying Light 2 bringt kurz vor Release kontroverses „Feature“, löst riesige Diskussion aus

Das kommende Zombie-Spektakel Dying Light 2 kommt bald, doch plötzlich offenbaren die Entwickler, dass der kontroverse Kopierschutz Denuvo Teil des Spiels sein wird. Das hat die Fans auf die Palme gebracht und seitdem wird das „Feature“ heftig diskutiert.

Was hat es mit Denuvo in Dying Light 2 auf sich? Dying Light 2 erscheint am 4. Februar 2022. Dazu erschien plötzlich auf Steam eine kleine Ankündigung, dass ein „Third Party DRM“ installiert wurde. Und zwar Denuvo. Unter DRM (Digital Rights Management) versteht man umgangssprachlich einen Kopierschutz.

Die Software Denuvo soll also dafür sorgen, dass Dying Light 2 nicht wild raubkopiert werden kann. Und während die Entwickler diesen Schritt rechtfertigen, sind die Fans ganz anderer Meinung und debattieren erbost darüber auf reddit und Co. Doch was ist eigentlich das Problem?

Kontroverser Kopierschutz Denuvo soll Systeme schwächen und Festplatten fressen

Was ist das Problem mit Denuvo? Denuvo steht schon seit Jahren in der Kritik von Gamern. So berichtete unter anderem die GameStar darüber, dass Denuvo durch zahlreiche Systemabfragen den PC ausbremst und riesige Datenmengen hin und her schieben würde. Das wiederum soll die Lebensdauer von SSD-Festplatten reduzieren.

Fans sind dementsprechend mies gelaunt. In einem riesigen Thread auf reddit (über 1.300 Upvotes und fast 800 Kommentare am 2.2.2022) geben zahlreiche User ihrem Ärger Luft:

Sanjay-Jurt: „Das erklärt das eisige Schweigen über einen GOG-Release“ [GOG verzichtet traditionell auf DRM-Maßnahmen]

Pr2thej: „Eine Strafe für zahlende Kunden!“

VandaGrey: „Ok, das is verdammt hinterlistig!”

Andere User sind etwas versöhnlicher:

Bza4207: „Ich habe kein Problem mit Denuvo an sich, aber dass sie es einfach so 2 Tage vor Release reingepackt haben.“

WeissFan43: „Na gut, Dying Light 1 wurde viel raubkopiert. So ziemlich jede Piratenseite hat es, plus alle DLCs.“

Wie rechtfertigen die Entwickler das? Der letzte Satz im oberen Absatz betrifft auch die Meinung der Entwickler. Die wollen ihre harte Arbeit nicht von hämisch grinsenden Piraten ausgenutzt sehen. Das offizielle Statement der Devs auf Steam lautet daher:

Dying Light 2 Stay Human befand sich sieben Jahre lang in der Entwicklung. Während dieser Zeit haben über 1500 Leute ihre Zeit und ihr Talent in die Entwicklung des Spiels investiert. Um die Bemühungen des gesamten Teams vor Piraterie zu schützen, unter der wir bei der Veröffentlichung von Dying Light 1 gelitten haben, haben wir das Denuvo-System integriert, zumindest für die Startphase. Das ist eine Lösung, die heutzutage bei AAA-Spielen weit verbreitet ist. Da wir selbst Gamer sind, verstehen wir eure Bedenken und wollen sicherstellen, dass euer Spielerlebnis nicht beeinträchtigt wird. Wir stecken weiterhin zusätzliche Ressourcen in die Tests des Spiels, und zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine spürbaren Auswirkungen auf die Leistung feststellen. Wir werden das Feedback während des Launchs des Spiels aktiv prüfen. Zögert nicht, uns auch euer Feedback mitzuteilen.

Wie könnte das alles ausgehen? Wie die Entwickler schon andeutet und auch diverse User auf reddit meinen, könnte der Denuvo-Schutz nach dem Launch des Spiels wieder entfernt werden. Auf diese Art würden die Entwickler sicherstellen, dass es zum Start weniger stark raubkopiert werde. Solche Vorgehensweisen waren schien bei anderen Spielen, darunter Titanfall 2, zu beobachten.

