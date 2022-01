Scalper erklärt, dass sich viele Leute dank der PS5 endlich ein Leben leisten können

PS5-Konsolen sind kaum erhältlich oder nur für viel Geld bei Scalpern. Nun behauptet einer dieser Verkäufer, dass sich die Scalper dank der PS5 ein Leben leisten können.

Was sind Scalper? Scalper kaufen beispielsweise Hardware, um sie dann teurer weiterzuverkaufen. Das nennt man auch Reselling. Vor allem in der aktuellen Zeit, wo Hardware knapp ist, gehören Scalper vermutlich zu den unbeliebtesten Personen, die man sich vorstellen kann. Denn Scalper kaufen mithilfe von Bots tausende PS5-Konsolen und verkaufen diese dann teuer weiter.

Ein Scalper hat nun erklärt, dass genau dieser Weiterverkauf vielen Personen ein komfortables Leben ermögliche. Das dürfte ihn bei den Personen, die vergeblich versuchen eine PS5 zu kaufen, nicht unbedingt beliebter machen.

Weil Scalper PS5 teurer verkaufen, können sie sich ein Leben leisten

Wer spricht da? Der User, der hier zu Wort kommt, leitet eine Webseite, wo Personen Benachrichtigungen bekommen, wenn es irgendwo eine PS5 oder eine Xbox zu kaufen gibt. Dafür zahlen die Leute auf der Plattform 30 britische Pfund (umgerechnet etwa 36 Euro). In einem Gespräch mit dem Magazin Sky-News hatte er über seine Tätigkeit und seine Kundschaft gesprochen (via news.sky.com).

Das sagt er: In einem Gespräch erklärte er, dass sich viele Personen mit der Reselling-Tätigkeit ein gutes Nebeneinkommen schaffen könnten (via gamingbible.co.uk). Für viele User laufe das sogar so gut, dass sie sich damit sogar ein Leben ermöglichen könnten, was vorher so nicht möglich gewesen sei. Das gehe sogar so weit, dass Leute dafür ihren alten Job aufgeben könnten. So erklärt er:

Sie [die Scalper] verbringen mehr Zeit mit der Familie, mit ihren Kindern. Wir haben Leute, die ihr Haus renovieren konnten, die den Kindern ein Klettergerüst gekauft haben, die ihren Frauen neue Autos gekauft haben, die sich selbst neue Autos gekauft haben.

Viele Personen von seiner Kundschaft sollen außerdem sehr jung sein. So erklärt er:

Was sie [die Scalper] tun, ist, dass sie Unternehmer sind, sie gehen hinaus, schaffen sich ein Nebeneinkommen und tun etwas, wozu 90 % der Bevölkerung keine Zeit haben.

Der User ist übrigens nicht der erste Scalper, der seine Position rechtfertigt. So erklärte bereits ein anderer, dass er mit dem Reselling von PS5-Konsolen nur den Usern helfen wolle. Doch das sehen viele potentielle Käufer wohl durchaus anders.

Die P55 oder die Xbox sind “nur ein Luxus”

In dem Interview erklärt er auch, dass viele sich die Konsole ja gar nicht kaufen bräuchten. Es sei immerhin ein Luxusobjekt und keine Notwendigkeit. Und wenn man schon unbedingt Luxus haben wolle, dann könne man auch 100 Pfund mehr zahlen:

Für mich ist der Besitz einer PS5 oder einer Xbox keine Notwendigkeit, sondern ein Luxus, okay? Wenn man es sich leisten kann, 450 Pfund auszugeben, sollten die zusätzlichen 100 Pfund ziemlich marginal sein, wenn man das Geld dafür ausgeben kann

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt und keine Wucherpreise zahlen wollt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

