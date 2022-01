User lässt Bot 1 Jahr für sich arbeiten und verdient 60.000 Euro – Niemand hat’s gemerkt

Was denkt ihr? Würdet ihr es genauso wie der User machen und euch die Arbeit so leicht wie möglich machen, oder haltet ihr seine Vorgehensweise für Betrug? Würdet ihr solche Funktionen nutzen oder macht ihr die Arbeit lieber selbst?

Ich habe es versucht, und nie wollte ich in einem Kurs mehr sterben als in Java, Python und C+ (im Laufe von zwei Jahren, nicht auf einmal). Fs und Ws im Überfluss. Sogar Statistik war einfacher und angenehmer als diese Kurse.

So prüft das Script die neuen Dateien, geniert Hash-Werte und überträgt neue Daten wiederum in die Cloud. Er selbst, erklärte er, sitze nur noch daneben und prüfe, ob es auch keine Fehler gebe. Ein schlechtes Gewissen habe er deswegen übrigens nicht, denn die Arbeit würde ja gemacht werden.

Sein Job in der Kanzlei war es eigentlich, bestimmte Daten in ein System einzupflegen und regelmäßig auf Ungereimtheiten zu überprüfen. Doch hier ließ er sich etwas einfallen. Denn der User schrieb einen Script, also ein kleines Programm, welches die Arbeitsschritte für ihn übernimmt.

Denn der User Throwaway59724 hatte auf reddit erklärt, dass er sich ein Script geschrieben habe, welches seine Arbeit die letzten Monate übernommen habe (via reddit.com ). Er selbst musste daher nicht viel machen. MeinMMO erzählt euch, was er genau gemacht hat.

