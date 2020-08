Mann hasst Videospiele, entdeckt während Corona die Liebe zur PS4

Ein Mann hasste eigentlich Videospiele. Doch nachdem er fast alles auf Netflix geschaut hatte, das ihn interessierten, „musste“ er seinem Sohn beim Zocken zusehen. Er stellt fest: So schlecht ist Gaming doch nicht.

Um wen geht’s? Auf reddit hat der User evan_ack geschrieben, dass er seinen Vater vom Gaming überzeugen konnte. Das ist schon etwas Besonderes, denn eigentlich hasst sein Vater Videospiele und Alles, was dazu gehört.

So schreibt er:

Als all dieses ganze Covid-Zeug anfing, gab es keinen Live-Sport, und er hatte so ziemlich alles auf Netflix gesehen, was ihn faszinierte. Ich schlug ihm vor, dieses Spiel auf dem Fernseher im Familienzimmer zu spielen, und ich sagte ihm, es wäre wie ein Film.

Was ist passiert? Der reddit-Nutzer hat seinem Gaming-hassenden Vater vorgeschlagen, ihm beim Zocken an der PS4 zuzusehen.

Er entscheidet sich, ihm God of War zu zeigen. God of War ist ein PS4-exklusives Action-Adventure. Sein Vater schaute ihm dabei zu und meinte, dass vieles sehr verwirrend sei, es ihm aber recht gut gefalle.

Wann kommt die „Läuterung“? Der Spieler erklärte, dass er nach seiner ersten gemeinsamen Session mit seinem Vater dann erst einmal im Urlaub gewesen ist. Als er zurückkam, meinte sein Vater zum ihm, dass ihm die letzten Tage God of War gefehlt habe. Und das überraschte den User total:

Dabei blieb es dann auch nicht. Denn als er dann wieder auf der Couch saß und an seiner Konsole zockte, kam sein Vater und setzte sich neben ihn:

Eines Tages, als er am Arbeiten war, nahm er seinen Laptop aus seinem Büro und kam auf die Couch, um mir während der Arbeit beim Spielen zuzuschauen. An diesem Punkt konnten wir lebhaft über die Geschichte sprechen und darüber, was wir dachten, was als Nächstes passieren würde. Es war fantastisch.