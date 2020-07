Auf reddit hat sich ein User etwas Besonderes überlegt: Er möchte mit seinem hart ersparten Geld zwei Freunden jeweils eine PS5 schenken. Doch das Internet warnt ihn davor. Sie führen gleich mehrere Gründe an, warum das keine gute Idee ist.

Worum geht’s? Auf reddit hat der Nutzer imme2007 erklärt, dass er knapp 1700 Dollar zusammen gespart hat. Damit hat er etwas Besonderes vor. Weil er davon ausgeht, dass die PS5 etwa 500 Dollar kosten wird, will er mit dem Geld 3 PS5-Konsolen kaufen:

Eine für sich und jeweils eine weitere Konsole für zwei Freunde.

Darum will er seine Freunde beschenken: Eigentlich hatte er nur eine Konsole kaufen wollen, doch mittlerweile hat er so viel Geld zusammengespart, dass es auch für weitere Konsolen reichen könnte.

Er erklärt in seinem reddit-Post:

Da das Budget nur für die Anschaffung einer Konsole der nächsten Generation vorgesehen war, werde ich einen Haufen übrig haben. Also entscheide ich mich, es zu benutzen, um meinen beiden Freunden mit dem Rest auch noch PS5s zu kaufen. Sie haben beide eine Menge durchgemacht und sind nie in der Lage, am ersten Tag neue Konsolen zu bekommen, also dachte ich mir, ich überrasche sie mit einer. Es mag übertrieben erscheinen, aber ich habe das Geld dafür und das wird für sie als Geschenk zählen, aus welchem Grund auch immer ich ihnen ein paar Jahre lang ein Geschenk machen möchte. imme2007 auf reddit.com

Das Einzige, was imme2007 befürchtet, ist, dass die Vorbestellungen der PS5 pro Haushalt beschränkt sein könnten und er so nur an eine Konsole kommt.

Spieler meint es gut, bekommt überraschend Kritik zu hören

So reagieren die anderen User: Auf seine gut gemeinte Geste bekommt er jedoch überraschend viel Gegenwind. Einige halten seine Denkweise sogar für ein wenig naiv.

So schreiben sie, dass sich der Spieler schon mit dem Preis nicht sicher sein könne, da Sony bisher keinen Preis genannt hat. Sony hat nur erklärt, dass der beste Preis nicht zwingend der billigste sei. Am Ende kostet die Konsole sogar mehr als gedacht.

So schreibt der Nutzer Hlbhlbhbs: „Wenn die Konsole mehr kostet als gedacht, würdest du dich dann für einen Freund entscheiden oder für keinen?“

Das offizielle Design der PlayStation 5 kennen wir mittlerweile, zum Release-Datum und zum Preis der PS5 hat uns Sony bisher aber nicht viel verraten.

Und es gibt noch weitere Stimmen, die seiner freundlichen Geste kritisch gegenüber stehen:

So schreibt ChrisRR: „Hast du neben dem gesparten Geld auch Notreserven? Ich weiß, dass der Kauf der Konsolen für deine Freunde eine nette Geste zu sein scheint, aber wenn du eigentlich kein gespartes Geld hast, würde ich diese 1000 Dollar behalten, nur für den Fall, dass du deinen Job verlierst oder es einen Notfall gibt oder etwas ersetzen musst, das kaputtgeht, wie Auto, Computer oder Telefon.“

Whyisthereasnake glaubt, dass er mit 1700 Dollar nicht auskommen wird: „Das ist sehr nett von dir, aber ich würde vorschlagen, noch mehr auszugeben. Ich schätze, das ist das bloße Minimum von 500 Dollar plus Steuern für eine Disc-Version ohne Spiele. Stell sicher, dass sie oder du Geld für PSN-Abonnements und gemeinsam genutzte Spiele haben, da ihr ohne nicht zusammen spielen könnt.“

Ein weiter Nutzer mit Namen TheRealRaiden warnt ihn davor, dass sein teures Geschenk gar nicht von seinen Freunden benutzt werden könnte. So habe er einem Freund eine PS4 geschenkt, weil dieser unbedingt Bloodborne spielen wollte, doch dieser hatte die PS4 nie verwendet. So schreibt er ihm als Fazit: „Vermeide also meinen Fehler und stelle tatsächlich 100% sicher, dass die PS5, die du kaufst, auch wirklich benutzt wird.“

So reagiert der Spieler: Der Spieler reagierte mittlerweile schon auf mehrere Kommentare. So erklärt er, dass er mit beiden Beinen fest im Leben steht und es sich bei den 1700 Dollar nicht um sein einziges Erspartes handelt: „Ich habe noch andere Ersparnisse, und ich lebe komfortabel.“

Außerdem betont er noch einmal, wie wichtig ihm seine Freunde sind. Es sind nicht einfach Leute, die er vor einer Woche auf der Straße kennengelernt hat, sondern es sind Menschen, auf die er sich verlassen kann: „Ich habe großartige Freunde, die mir in der Vergangenheit wirklich den Rücken gestärkt haben und immer für mich da waren.“

Was denkt ihr? Ist das eine freundliche Geste gegenüber treuen Freunden oder haltet ihr den Spieler für naiv, mal eben 1700 Dollar für seine Freunde und sich auszugeben?

