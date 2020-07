Vorbestellungen der PS5 könnten auf 1 pro Haushalt begrenzt sein

Im PlayStation Store wurde von einem Nutzer eine Fehlermeldung entdeckt, die Einfluss auf die Vorbestellungen der PS5 haben könnte. So wie es aussieht, ist die Vorbestellung auf eine Konsole pro Haushalt beschränkt.

Was ist das für eine Fehlermeldung? Wie ein Nutzer auf der Plattform ResetEra mitteilte, gab es ein Update am PlayStation Direct Shop, das eine neue Fehlermeldung zur PS5 brachte. Diese wurde im Quelltext des Shops gefunden:

You can only purchase one version of the PS5™ Console: Disc or Digital. You have already added one PS5™ console to your cart.