Starfield bringt berüchtigten NPC aus Elder Scrolls nach 17 Jahren zurück: „Oh Gott, nicht der schon wieder“

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie wird man ihn in Starfield bekommen ? Er ist optional. Man kann ihn per Trait freischalten oder eben nicht. Sogar Bethesda erklärt: Wer ihn für die „Geschenke“ freischaltet, muss auch sein ständiges Gequatsche ertragen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

Insert

You are going to send email to