Kelvin war erst der Held in Sons of the Forest – Doch Spieler meinen jetzt: „Vertraut ihm nicht!“

Am Tag nach dem Release von Sons of the Forest galt der NPC-Begleiter Kelvin als gefeierter Held. Doch engagierte Baumeister sind von dem Arbeitseifer des Helfers nicht mehr so begeistert.

Ich könnte gut ein Dutzend Survival-Games aufzählen, in denen ein NPC-Helferlein wie Kelvin von Sons of the Forest ein Geschenk des Himmels gewesen wäre.

Eine helfende Hand beim stundenlangen Grind nach Ressourcen, um die eigene Basis auf Militär-Standard zu verstärken – vorher fühle ich mich nicht sicher. Kelvin schleppt Baumstämme wie ein Weltmeister, bringt Stöcke ohne Ende, sammelt Beeren, als gäbe es kein Morgen.

Kein Wunder also, dass der NPC-Begleiter so beliebt ist. Doch ich wusste, es gibt einen Haken an der Sache. Und wenn man das Bausystem in Sons of the Forest voll auskosten möchte, sollte man die dunkle Seite von Kelvin kennen – er mag offenbar keine Baumhäuser.

Für einen kurzen Einblick mit Infos zu Sons of the Forest, startet unser Vorstellungsvideo:

„Vertraut Kelvin nicht!“

Auf reddit finden sich jetzt einige Threads, die diese Abneigung von Kelvin behandeln. Stolze Baumeister kratzen Tonnen an Holz zusammen, um die eigene Basis meterweit in die Höhe zu hieven. Die Spitze der Baukunst in Sons of the Forest.

Doch ihr solltet euch dabei nicht von Kelvin helfen lassen. Sonst ist die Arbeit schnell dahin:

Link zum Reddit Inhalt

Mit einem unfassbaren Selbstbewusstsein und ohne Skrupel fällt Kelvin den Baum, der das neue Haus des engagierten Baumeisters „Successful-System827“ tragen sollte. Er wollte es noch verhindern, doch gegen den Arbeitseifer des NPCs war kein Kraut gewachsen.

Ihr denkt, das war ein Versehen? Nein! Kelvin ist sich seiner Tat voll und ganz bewusst, feiert sogar noch seine Abrissaktionen, wie folgendes Video zeigt:

Link zum Reddit Inhalt

Schön die Arbeit eines ganzen Tages mit einem Lächeln auf den Lippen vernichten. Dazu einen Daumen hoch, um sich feiern zu lassen. Verscherz es dir nicht, Kelvin. Wir brauchen noch Köpfe für den Zaun…

Wollt ihr euch also mal im Baumhausbau probieren, lasst Kelvin nie wieder Stämme holen. Die Chance ist einfach zu groß, dass sich der Typ motiviert in die Hände spuckt und euren Aufwand zunichtemacht.

Ich habe bisher nur am Boden gebaut und selbst mir hat er bereits seine dunkle Seite gezeigt. Während ich mit wenig Gesundheit vor dem Feuer auf einen gekochten Fisch wartete, hat mir Kelvin einen Baumstamm vor die Stirn geworfen und mich K.O. geschlagen.

Seitdem spielen wir öfter „Fang den Baumstamm“ – der aktuelle Punktestand beträgt 20 zu 1 für mich.

