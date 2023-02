Sons of the Forest knackt Steam-Server, ist das erfolgreichste Spiel auf Twitch – Darum ist das Game so im Hype

Das neue Survival-Spiel Sons of the Forest legt einen fantastischen Release hin. Wie konnte ein Spiel von einem kleinen Indie-Studio so etwas schaffen? MeinMMO-Redakteur Maik Schneider ordnet den Release ein und stellt fest: Das Spiel hatte genau die richtigen Rezepte.

Was für ein Release von Sons of the Forest.

Das Spiel des kleinen Indie-Studios Endnight Games hat einfach mal Steam gebrochen. Die Server der Spieleplattform konnten dem Andrang über anderthalb Stunden nicht standhalten, man konnte keine Spiele kaufen, viele Steam-Seiten waren offline.

Dazu kommt ein riesiges Interesse auf Twitch. Aktuell sitzen über 200.000 Zuschauer vor den Bildschirmen, um Streamern dabei zuzusehen, wie sie vor schleimigen Mutanten flüchten und in der Wildnis verhungern (Stand: 24.02.2023 / 13:45 Uhr). Nur die Kategorie „Just Chatting“ ist noch knapp drüber.

Doch wie ist das möglich? Ist das Spiel tatsächlich so gut?

Ja, ist es. Auch wenn einige Forest-Veteranen über den geringen Content lästern. Aber es gibt noch weitere Gründe für den kräftigen Hype zum Release, die ich mit euch durchgehen möchte.

Wollt ihr vorher einen kurzen Einblick in Sons of the Forest bekommen, startet unser Video:

The Forest begeisterte Millionen

Sons of the Forest ist der Nachfolger von The Forest, das 2014 im Early Access auf Steam startete. 2018 folgte der komplette Release, ein paar Monate später kam die Portierung auf PlayStation 4 und die Unterstützung von VR-Headsets. In VR möchte ich mir den Grusel-Titel gar nicht erst vorstellen.

Allein die PC-Version kam dabei auf über 5 Millionen Verkäufe und begeisterte viele seiner Spieler. Auf Steam steht The Forest bei 96 % positiver Reviews – ein Top-Wert.

Und obwohl die Entwickler wenig kommunizieren und es kaum Werbung zu Sons of the Forest gab, haben sie es richtig klug gemacht. Denn schon vor 3 Jahren kam 2020 der erste Trailer zum Spiel, der deutlich machte: Der Nachfolger von The Forest wird noch mal dasselbe Spiel – nur größer und besser.

Der Buschfunk hat tadellos funktioniert und über die Jahre hat sich still und heimlich ein heftiger Hype aufgebaut, der sogar die Steam-Server zum Schmelzen brachte.

Die Gaming-Dürre ist noch nicht überstanden

Zudem dürfen wir nicht vergessen, dass Gaming aktuell noch in der Krise steckt. Mit Hogwarts Legacy kam erst kürzlich ein großer und beliebter Top-Titel, der viele Spieler in den Bann zog.

Aber abseits davon kommen die Releases nach der langen Coronakrise erst wieder in Fahrt. Und Hogwarts Legacy ist ein reiner Singleplayer-Titel, ein Fan des Franchise sollte man auch sein, um es voll auskosten zu können.

Sons of the Forest konnte das Momentum nutzen und hat genau die richtigen Knöpfe bei Fans von Multiplayer-Titeln gedrückt. Anders als etwa Wild Hearts, das AAA-Jagdspiel von EA, das als Vollpreis-Titel sicher unter den Erwartungen der Verantwortlichen blieb:

Lasst die Streamer leiden!

Der Erfolg auf Twitch lässt sich mit einem Muster erklären, das auch Show-Events wie Boxkämpfe unter Stream so erfolgreich macht – wir sehen die Content-Creator gerne leiden!

Sons of the Forest ist gruselig, an manchen Stellen unfair und hart. Das Crafting und die Bedienung sind kompliziert und während man noch versucht, seinen ersten Speer zu craften, hacken Mutanten schon das Haus zu Kleinholz.

Besonders am Anfang ist das Spiel geprägt von Verwirrung und Überforderung. Ist es dunkel, kommt auch noch Angst, vielleicht sogar Panik dazu. Das lieben die Zuschauer, es entlockt den Streamern wahrhaftige Emotionen und genau das wollen wir doch sehen.

Schwere Spiele immer beliebter

Außerdem erkenne ich einen interessanten Trend der letzten Jahre: Schwere Spiele rücken immer weiter in den Mainstream des Gamings.

Schon der Überraschungs-Erfolg von Valheim Anfang 2021 war ein Symptom. Das Survival-Game ging nicht zimperlich mit seinen Spielern um. Wer einmal im Sumpf war, wird das bescheinigen können. Trotzdem verkaufte es sich über 10 Millionen mal.

Doch spätestens mit Überflieger Elden Ring von 2022 war klar – um Erfolg zu haben, braucht man heutzutage keinen „Easy-Mode“ mehr. Millionen von Spieler sind bereit, sich einer Herausforderung zu stellen, um den eigenen, wohlverdienten Sieg zu schmecken.

Sons of the Forest ist ebenfalls so ein schweres Spiel, das mit knackigen Herausforderungen und schmackhaften Siegen lockt.

Survival als Genre der Zukunft

Zum Schluss spielt auch das Genre von Sons of the Forest eine Rolle. Spätestens seit dem Hype von Rust 2021 erlangte das Genre immer mehr Beliebtheit. Für mich selbst sind Survival-Games mit einer Open World das beste, was Gaming überhaupt zu bieten.

Das Genre steht für Freiheit, eigene Entscheidungen – eine Sandbox, in der ich tun und lassen kann, was ich will. Hier treffen Basenbauer von Aufbau-Strategiespielen auf mutige Krieger mit viel PvP-Erfahrung. Das Survival-Genre bedient so viele Spielstile, dass fast jeder Gamer etwas damit anfangen kann.

Zudem sind Millionen von Spielern des letzten Jahrzehnts mit Minecraft groß geworden, suchen mit höherem Alter aber auch düstere, erwachsenere Alternativen.

Dass es bisher kein großes Studio geschafft hat, ein AAA-Survival-Game auf die Beine zu stellen, ist für mich ein Unding. Darüber hat unser Survival-Experte Benedict Grothaus erst kürzlich philosophiert. Da kommt demnächst einiges auf uns zu.

Sons of the Forest hat offenbar vieles richtig gemacht und schafft es selbst als Spiel im Early Access, direkt zum Release eine große Spielerschaft zu überzeugen. Es ist aber auch wirklich ein gutes Spiel.

Diskutiert mit mir in den Kommentaren über Gründe des Hypes von Sons of the Forest. Stimmt ihr dem zu, seht ihr andere Gründe, habt ihr eine andere Meinung? Ich will alles hören.