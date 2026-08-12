Sons of the Forest: Schaufel finden – Mit Map & Höhlenausgang

Die Schaufel ist ein wichtiges Item in Sons of the Forest, um im Spiel voranzukommen. Doch sie ist gar nicht so leicht zu kriegen. MeinMMO zeigt euch, was ihr für das Item tun müsst.

Update, 13. August 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich derzeit auf dem aktuellsten Stand.

Wie komme ich an die Schaufel? Wenn ihr in Sons of the Forest schnell vorankommen wollt, führt kein Weg an der Schaufel vorbei. Insgesamt müsst ihr für das Item jedoch 3 gefährliche Höhlen erkunden – in der richtigen Reihenfolge.

Hier die Höhlen auf der Map:

Die wichtigen Höhlen für die Schaufel – Map-Quelle: mapgenie.io

1. Höhle: Seilpistole

2. Höhle: Taucherausrüstung

3. Höhle: Schaufel

Um die Schaufel zu bekommen, braucht ihr die Seilpistole und die Taucherausrüstung. Sonst könnt ihr die Schaufel-Höhle nicht abschließen, um an das neue Werkzeug zu kommen. Vor den anderen Höhlen solltet ihr euch bereits gut ausgerüstet haben mit Rüstungen und Waffen:

Speichert am besten auch kurz vor euren Höhlen-Erkundungen und schaut euch immer gut um. Es gibt hier noch mehr wichtige Items zu finden, die ihr nur in diesen Höhlen bekommt.

Möchtet ihr euch eine komplette Anleitung ansehen, mit Tipps für die einzelnen Höhlen, dann findet ihr hier ein englisches YouTube-Video dazu. Am Ende bei 10:20 Min könnt ihr auch sehen, wie ihr wieder schnell aus der Schaufel-Höhle herauskommt.

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Wozu braucht man die Schaufel? Das Werkzeug hilft beim Bauen der Basis und kann Fallen verbessern. Allerdings ist die Schaufel auch wichtig bei der Story. Bestimmte Orte und Items erreicht ihr nur, wenn ihr ordentlich graben könnt.

Wollt ihr ganz in Ruhe erstmal erkunden und das Spiel kennenlernen, dann geht nicht direkt auf die Schaufel. Baut euch ein Häuschen und sorgt für euren Schutz – die Story der mysteriösen Insel läuft euch nicht davon.

Möchtet ihr lieber schneller vorankommen, findet ihr hier unsere interaktive Map: Sons of the Forest: Map mit den wichtigsten Locations