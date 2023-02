Sons of the Forest: Schaufel finden – Mit Map & Höhlenausgang

Die Schaufel ist ein wichtiges Item in Sons of the Forest, um im Spiel voranzukommen. Doch sie ist gar nicht so leicht zu kriegen. MeinMMO zeigt euch, was ihr für das Item tun müsst.

Wie komme ich an die Schaufel? In Sons of the Forest ist das Erkunden ein wichtiger Bestandteil des Gameplays. Überall gibt interessante Orte und mysteriöse Höhlen.

Um im Spiel voranzukommen, brauch ihr jedoch bestimmte Items – wie etwa die Schaufel. Wie ihr das wichtige Item findet, zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Sons of the Forest hat zum Release Steam in die Knie gezwungen. In unserem Video bekommt ihr einen kurzen Eindruck, was das Spiel so besonders macht.

Schaufel bekommen – Keine leichte Aufgabe

Wenn ihr in Sons of the Forest schnell vorankommen wollt, führt kein Weg an der Schaufel vorbei. Insgesamt müsst ihr für das Item jedoch 3 gefährliche Höhlen erkunden – in der richtigen Reihenfolge.

Hier die Höhlen auf der Map:

Die wichtigen Höhlen für die Schaufel – Map-Quelle: mapgenie.io

1. Höhle: Seilpistole

2. Höhle: Taucherausrüstung

3. Höhle: Schaufel

Um die Schaufel zu bekommen, braucht ihr die Seilpistole und die Taucherausrüstung. Sonst könnt ihr die Schaufel-Höhle nicht abschließen, um an das neue Werkzeug zu kommen.

Die erste Höhle mit der Seilpistole ist dabei noch relativ gnädig. Zwar kommen euch auch hier schon fiese und starke Mutanten entgegen, doch ihr spawnt immer wieder in der Höhle bei einem Tod und findet viele wertvolle Items, die euch helfen, wie etwa Medizin. Seid ihr hartnäckig, kommt ihr hier auf jeden Fall durch.

Vor den anderen Höhlen solltet ihr euch bereits gut ausgerüstet haben mit Rüstungen und Waffen:

Speichert am besten auch kurz vor euren Höhlen-Erkundungen und schaut euch immer gut um. Es gibt hier noch mehr wichtige Items zu finden, die ihr nur in diesen Höhlen bekommt.

Möchtet ihr euch eine komplette Anleitung ansehen, mit Tipps für die einzelnen Höhlen, dann findet ihr hier ein englisches YouTube-Video dazu:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wozu braucht man die Schaufel? Das Werkzeug hilft beim Bauen der Basis und kann Fallen verbessern. Allerdings ist die Schaufel auch wichtig bei der Story. Bestimmte Orte und Items erreicht ihr nur, wenn ihr ordentlich graben könnt.

Wollt ihr ganz in Ruhe erstmal erkunden und das Spiel kennenlernen, dann geht nicht direkt auf die Schaufel. Baut euch ein Häuschen und sorgt für euren Schutz – die Story der mysteriösen Insel läuft euch nicht davon.

Ein paar helfenden Mitspieler können auch nützlich sein: Sons of the Forest: Wie viele Spieler können den Survival-Titel gemeinsam auf Steam spielen?