Sons of the Forest: Spieler verraten Respawn-Trick für Kelvin und Virginia, wenn sie sterben

Eure wichtigsten Begleiter in Sons of the Forest sind Kelvin und Virginia. Sterben sie aber, bleiben sie tot – normalerweise. Mit einem Trick könnt ihr die beiden Respawnen lassen, auch dann, wenn ihr sie einfach nicht wiederfinden könnt.

Was ist das für ein Trick? Ein Nutzer auf reddit hat herausgefunden, dass die Informationen zu NPCs von Sons of the Forest in zwei Textdateien versteckt sind, die ihr selbst bearbeiten könnt. Das heißt: ihr könnt kontrollieren, was passiert.

Die beiden Begleiter Kelvin und Virginia sind so programmiert, dass sie eigentlich dauerhaft sterben können. Tötet ihr sie, oder sterben sie anderweitig, sind sie für den entsprechenden Durchlauf nicht mehr verfügbar. Ein Grund, warum ich mich weigere, Kelvin zu töten.

Durch eine kleine Änderung in den entsprechenden Dateien könnt ihr die Begleiter aber zurückholen, wenn sie sterben oder verloren gehen. Das gilt auch dann, wenn Kelvin etwa durch Bugs in einem See feststeckt oder ihr Virginia nicht mehr finden könnt.

Da Sons of the Forest noch im Early Access ist, kann es durchaus zu Fehlern kommen, wegen denen ihr eure Begleiter zurückholen müsst. Die ersten, unterhaltsamen Stunden von MeinMMO-Video-Produzentin Anna Alberg seht ihr hier:

Kelvin und Virginia wiederbeleben – So geht’s

Das müsst ihr tun: Die Dateien, die ihr braucht, sind „GameStateSaveData.json“ und „SaveData.json“. Außerdem braucht ihr ein Programm zur Bearbeitung wie den Windows Editor oder Notepad++.

Ihr findet die Dateien dort, wo standardmäßig entsprechende Informationen auf eurem Rechner gespeichert werden. Im Regelfall ist der Pfad: C:\Benutzer\[UserName]\AppData\LocalLow\Endnight\SonsOfTheForest\Saves. Dort findet ihr einen weiteren Ordner mit wirren Zahlen, der für euren Steam-Account stehen sollte.

Im entsprechenden Ordner Multiplayer oder Singleplayer

Folgt dann diesen Schritten:

erstellt euch ein Backup der beiden Dateien GameStateSaveData.json und SaveData.json in einem separaten Ordner

öffnet dann GameStateSaveData.json

sucht nach den Einträgen “IsRobbyDead” für Kelvin oder “IsVirginiaDead” für Virginia (per Strg + F; die zweiten Anführungszeichen sind Teil der Suche)

steht der Wert auf „true“, schreibt ihn um zu „false“ und speichert ab

öffnet dann die SaveData.json

sucht nach “TypeId\”:9 für Kelvin oder nach “TypeId\”:10 für Virginia

in der jeweils gleichen Zeile findet ihr Werte für \”State\” und “Health\”

ändert den „State“ auf 2 und „Health“ auf 100.0 und speichert ab

Laut Berichten verschwinden die Einträge für Virginia, wenn sie stirbt. Ist das der Fall, könnt ihr die entsprechenden Zeilen einfach per Hand einfügen. Kopiert die Werte von Kelvin und ändert sie so, dass sie für Virginia passen.

Ihr solltet ebenfalls den Eintrag „PlayerKilled“ finden. Setzt diesen Wert auf 0, um sicherzugehen, dass die NPCs fehlerfrei wiederkehren.

Ich finde meine Begleiter nicht – Was nun? Falls ihr einen eurer beiden Begleiter verloren habt, könnt ihr ihn zum jeweils anderen „beschwören“. Steckt etwa Kelvin unter dem Eis fest, könnt ihr seine Position auf die von Virginia setzen.

Kopiert dazu die Werte und Koordinaten für den Wert „Position“ von dem Begleiter, den ihr noch findet. Ersetzt die entsprechenden Werte beim verlorenen NPC und er sollte beim nächsten Starten wieder da sein. Möchtet ihr Virginia auf der Map markieren, gebt ihr einen der GPS-Sender ins Inventar.

Virginia als Begleiter zu haben, lohnt sich übrigens auch für die Story. Sie spielt eine Rolle im geheimen Ende des Spiels:

