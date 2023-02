Sons of the Forest: Kelvin ist der Star, aber eine Dame mit 3 Armen und 3 Beinen ist viel interessanter

Sons of the Forest hat hunderttausende Spieler mit seinem Release angelockt und alle sprechen über den netten Begleiter Kelvin. Eine andere, spannende Begleiterin wird dabei fast ignoriert. Wer ist eigentlich Virginia?

Kelvin ist der Star in Sons of the Forest. Der Elite-Soldat stürzt zusammen mit euch ab und erleidet dabei eine schwere Verletzung am Kopf, wodurch er sich kaum noch verständigen kann. Aber ihr könnt ihm durch Zettel Aufgaben geben, die er liebend gerne ausführt.

Die Community des Spiels liebt Kelvin. Es gibt dutzende Memes, Lobeshymnen und Forderungen nach … fragwürdigen Mods für den Begleiter. Die meisten Spieler können es ihm sogar verzeihen, wenn er „versehentlich“ Stunden an Spielzeit mit seiner Axt einreißt.

Trotzdem ist Kelvin nicht der einzige Charakter in Sons of the Forest, der das Rampenlicht verdient. Neben ihm gibt es eine zweite Begleiterin, die viel mehr Tiefe bietet: Virginia, eine freundliche Mutantin, die eine enorme Hilfe darstellt.

Im Video zeigen wir euch alles, was ihr zu Sons of the Forest wissen müsst in 2 Minuten:

Virginia – Die verschollene Tochter

Wer ist Virginia? In der Story von Sons of the Forest sollt ihr einen vermissten Milliardär finden. Startet ihr ein neues Spiel, könnt ihr im Heli auf dem Weg zur Insel verschiedene Dossiers einsehen mit Informationen zu den Vermissten.

In einer dieser Akten ist die 20-jährige Studentin und Tochter des Milliardärs, Virginia Puffton zu sehen. Virginia ist, wie ihre Mutter und ihr Vater, vermisst. Und ihr trefft sie später auf der Insel, allerdings leicht verändert.

Virginia hat drei Arme und drei Beine, ist offenbar auf dem Weg, zu mutieren. Euch gegenüber ist sie aber nicht feindlich gesinnt wie andere Mutanten auf der Insel, ihr findet sie oft friedlich beim Baden oder Kräuter sammeln.

Das Dossier von Virginia Puffton.

Was macht Virginia so besonders? Wie Kelvin auch, hilft euch Virginia beim Überleben im Wald. Allerdings folgt sie euch nicht einfach, ihr müsst euch erst mit ihr anfreunden und sie überzeugen, dass ihr nichts Böses von ihr wollt.

Anders als Kelvin, könnt ihr Virginia jedoch keine Befehle erteilen. Sie hat ein eher katzenhaftes Temperament und tut, was sie will – kann sich aber an euch gewöhnen und von sich aus schützen. Sie bringt Geschenke mit einem leisen: „Hier, bitte!“ und akzeptiert irgendwann sogar Geschenke von euch.

So könnt ihr Virginia mit neuen Kleidern ausstatten, damit ihr nicht kalt wird oder ihr eine Pistole und eine Schrotflinte in die Hände drücken. Diese wird sie erst einmal nicht benutzen wollen, aber sobald sie sich daran gewöhnt, schützt sie euch und euer Lager.

Virginia verbraucht dabei nicht einmal Munition, wobei das noch ein dem Early Access geschuldeter Bug sein kann. Im Moment macht sie das aber zur optimalen Begleiterin, die selbstständig das Lager verteidigt, wenn ihr sie gut behandelt.

Virginia liebt übrigens Ballett, weswegen sie auch einen entsprechenden Anzug trägt. Schon im ersten Trailer konnte man sie tanzen sehen:

Spieler vergöttern die Mutantin

Dass Kelvin das größere Thema ist, liegt daran, dass Virginia verpasst werden kann. Einige haben sie sogar versehentlich getötet, weil sie wie ein Gegner aussieht – etwa MeinMMO-Video-Produzentin Anna Alberg mit ihrer Truppe.

Wie Kelvin auch, ist sie dann aber für den Durchlauf dauerhaft tot und kehrt nicht wieder – weswegen ich mich etwa weigere, Kelvin zu töten, obwohl meine Chefin das verlangt. Das Gleiche gilt für Virginia.

Langsam kommen auf sozialen Medien, reddit und TikTok aber immer mehr Posts über die Mutantin auf. Einige bezeichnen Virginia als den besten Teil am gesamten Spiel, andere schätzen die besonderen Momente und Details, die im Spiel versteckt sind.

Das Verhalten aller NPCs ist abhängig davon, wie ihr mit ihnen interagiert. Das gilt auch für Kelvin und Virginia, wobei letztere sogar um den anderen Begleiter trauern kann. Es gibt sogar etliche Fan Arts zu Virginia:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Die Faszination an Virginia hängt auch mit dem Wunsch zusammen, die Frau als echte RPG-Begleiterin zu behandeln. So wünschen sich einige Spieler etwa, eine Romanze mit ihr eingehen zu können. Das funktioniert sogar, zumindest in einer Andeutung im geheimen Ende von Sons of the Forest.

Das Internet wäre aber nicht das Internet, wenn es nicht schmutzige Gedanken hätte. Entsprechend sind auch die Wünsche nach Sex mit Virginia verbreitet sowie der Suchbegriff „Virginia rain“, was damit zusammenhängt, dass ihr Oberteil ziemlich transparent wird, wenn es regnet.

Wie genau sie zu ihren Mutationen kam, hat übrigens noch niemand herausgefunden. Sie scheint sie aber erst auf der Insel bekommen zu haben, da Outfits, die man ihr gibt und die anscheinend von ihr stammen, nur 2 statt 3 Schuhen besitzen.

Anders als bei Kelvin, gibt es zu Virginia auf der Insel haufenweise Andeutungen zu ihrem Hintergrund und ihrer Geschichte, die ihr finden könnt, wenn ihr die Bunker und Höhlen erkundet. Virginia ist deswegen im Moment ein Ansporn für viele Spieler, mehr Stunden in Sons of the Forest zu versenken, als sie eigentlich zum Durchspielen brauchen würden.

Sons of the Forest knackt Steam-Server, ist das erfolgreichste Spiel auf Twitch – Darum ist das Game so im Hype