Das wichtigste neue Survival-Spiel auf Steam verschiebt seinen Release, ohne das Datum zu ändern

Sons of The Forest (Steam) feiert seinen Release nicht wie geplant im Februar. Es erscheint aber trotzdem im Februar. Wir verraten, was dahinter steckt.

Das Survival-Genre erfreut sich größter Beliebtheit. Während es jede Menge Spiele in dem Bereich gibt, gelang nur wenigen Titeln die Verbindung von „Survival“ und „Horror“. Einer dieser Titel war „The Forest“, der in wenigen Wochen den Nachfolger „Sons of The Forest“ bekommen sollte.

Jetzt haben die Entwickler den offiziellen Release verschoben und doch wird der Titel bereits erscheinen. Man entscheidet sich für eine Early-Access-Phase.

Am 23. Februar ist jetzt Early-Access-Start statt Release auf Steam

Was wurde genau angekündigt? Eigentlich sollte „Sons of The Forest“ bereits Ende Februar seinen Release feiern, doch die Entwickler von Endnight Games haben sich dazu entschieden, den offiziellen Release indirekt zu verschieben und das Spiel stattdessen am ursprünglich geplanten Termin in eine „Early Access“-Phase zu starten.

Das heißt, dass „Sons of the Forest“ zum 23. Februar zwar noch nicht vollständig entwickelt, aber bereits spielbar ist.

Warum machen die Entwickler das? In den letzten Jahren gab es immer wieder zahlreiche Verschiebungen von Releases und auch Sons of the Forest war bereits davon betroffen. Anstatt das Spiel ein weiteres Mal nach hinten zu rücken, möchte man den Rest des Spiels zusammen mit dem Feedback der Spieler erschaffen. Dazu heißt es:

Es war eine lange Reise, seit wir mit der Entwicklung von ‘Sons of The Forest’ angefangen haben und es ist zu unserem größten und komplexesten Spiel geworden, das wir je gemacht haben. Es gibt noch vieles, das wir hinzufügen wollen; Gegenstände, neue Mechaniken, Gameplay-Balance und mehr. Wir wollten [das Spiel] nicht erneut verschieben, daher haben wir uns dazu entschieden, die Community mit in die anhaltende Entwicklung einzubeziehen und unser Release-Datum vom 23. Februar beizubehalten, aber als Early Access.

Ganz unerwartet ist das übrigens nicht. Auch der Vorgänger „The Forest“ startete als Early-Access-Titel und zählt als einer der größten Erfolge dieser Art der Veröffentlichung.

Worum geht es in Sons of The Forest? Sons of The Forest sieht sich selbst als „Horror-Survival-Simulator“. Die Spieler müssen nicht nur gegen die Angriffe von unheimlichen (und sehr hungrigen) Kannibalen bestehen, sondern auch gleichzeitig Vorkehrungen treffen, um auf einer abgelegenen Insel zu überleben. Dabei gibt es die „üblichen“ Survival-Features wie etwa das Suchen von Ressourcen, um im Anschluss Dinge zu bauen und die eigenen Überlebenschancen so zu erhöhen.

Wer den Trip nicht alleine wagen will, der kann auch mit bis zu 8 Spielern gemeinsam versuchen, das Überleben der Gruppe zu sichern. Sons of the Forest bietet demnach auch einen umfangreichen Coop-Modus an.