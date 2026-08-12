Sons of the Forest: Release für PS5, Xbox und Nintendo Switch – Das sagen die Entwickler

Sons of the Forest – Release auf PS4, PS5 und Xbox? Könnte Crossplay ein Thema werden? MeinMMO sammelt die Infos und gibt einen Ausblick.

Update, 12. August 2026: Bislang gibt es leider immer noch kein Update bezüglich eines Konsolen-Releases für Sons of the Forest.

Das Wichtigste zuerst – Das sagen die Entwickler zu einer Portierung auf die Konsolen:

Wir würden uns sehr freuen, das Spiel nach der Early-Access-Phase auf Playstation und möglicherweise Xbox zu bringen. Aber wir haben derzeit keine konkreten Pläne. Im Moment wollen wir es einfach zum besten PC-Spiel machen, das uns möglich ist. via YouTube

Sollte es neue Infos zum Thema Konsolen-Portierung oder Crossplay geben, aktualisieren wir den Artikel entsprechend. Wann eine Konsolen-Version kommen könnte und wie das bei The Forest 1 ablief, erfahrt ihr weiter unten.

Für einen kurzen Einblick ins Spiel startet unser Video mit Infos zu Sons of the Forest:

Video starten Sons of the Forest u0026#8211; Alle Infos in 2 Minuten Autoplay

Release auf Konsolen?

Kommt Sons of the Forest auch für die Konsolen? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, derzeit wollen die Entwickler aber nichts bestätigen.

Sons of the Forest läuft in der Unity-Engine, genau wie Forest 1. Unity besitzt starke Tools, die bei einer Portierung auf andere Plattformen sehr hilfreich sind.

Aufgrund des großen Erfolgs von Sons of the Forest auf Steam wäre eine Portierung auf PlayStation und/oder Xbox nicht nur denkbar, sondern sogar wahrscheinlich.

Eher für die PlayStation, weil die Entwickler auf PS4 bereits Erfahrungen gesammelt haben und es im Statement zur Konsolen-Portierung so klingt, als habe die Xbox geringere Aussichten auf eine Portierung.

Wann könnte Sons of the Forest für Konsolen kommen? Da Sons of the Forest seinen Early Access bereits verlassen hat, ist unklar, wann genau die Portierung für die Konsolen stattfindet.

Über Steam wird klar, dass die Entwickler noch an weiteren Fehlerbehebungen und Anpassungen für das Spiel arbeiten. Womöglich muss das Spiel noch weiter aufpoliert werden, bevor es für Konsolen infrage kommt. Rechnet also damit nicht vor Ende 2025.

Wie lief das bei Forest 1? The Forest 1 war 4 Jahre im Early Access, kam Anfang 2018 als komplettes Spiel und Ende 2018 für die PS4.

Mehr zum Thema Sons of the Forest: Update-Plan im Early Access u0026#8211; So geht es weiter mit dem Steam-Hit von Maik Schneider

Crossplay ein Thema?

Wird Sons of the Forest Crossplay anbieten? Anders als der Konsolen-Release lässt sich das bezweifeln.

Schon The Forest 1 hatte kein Crossplay und im Survival-Genre ist das Feature auch nicht unbedingt üblich. Zwar kommen immer mehr Titel mit Crossplay, die auf mehreren Plattformen zur Verfügung stehen, aber kleinere Spiele wie etwa Sons of the Forest bieten das Feature nur sehr selten.

Wir halten euch bei dem Thema auf dem Laufenden, sollte es neue Infos geben. Hier auf MeinMMO findet ihr zudem Guides, Storys und Infos zu Sons of the Forest – wie diese Geschichte hier: Spieler werden immer grausamer in Sons of the Forest, fragen sich: „Sind wir die Bösen?“. Habt ihr Fragen zum Thema, dann könnt ihr uns einen Kommentar dalassen.