Sons of the Forest: Release für PS5, Xbox und Nintendo Switch – Das sagen die Entwickler

Sons of the Forest startet im Early Access auf Steam. Aber wie stehen die Chancen für einen Konsolen-Release auf PlayStation und Xbox? Könnte Crossplay ein Thema werden? MeinMMO sammelt die Infos und gibt einen Ausblick.

Mit Sons of the Forest erscheint der Nachfolger des gefeierten The Forest und geht einen ganz ähnlichen Weg: Erst in den Early Access auf Steam, um mithilfe der Community die Vollversion zu verbessern.

The Forest 1 war 4 Jahre im Early Access, kam Anfang 2018 als komplettes Spiel und Ende 2018 für die PS4. Sons of the Forest soll nur 6 bis 8 Monate im Early Access bleiben, aber was ist mit dem Release auf Konsole?

Bisher gibt es noch keine offiziellen Aussagen der Entwickler zu einer Portierung auf den Konsolen, wir können also nur spekulieren. Allerdings gibt es einige Hinweise, die wir hier für euch einordnen wollen.

Sollte es neue Infos zum Thema Konsolen-Portierung oder Crossplay geben, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Für einen kurzen Einblick ins Spiel startet unser Video mit Infos zu Sons of the Forest:

Sons of the Forest: PS4 / PS5 / Xbox

Kommt Sons of the Forest auch für die Konsolen? Bisher gibt es dazu keine offiziellen Infos. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch.

Sons of the Forest läuft in der Unity-Engine, genau wie Forest 1. Unity besitzt starke Tools, die bei einer Portierung auf andere Plattformen sehr hilfreich sind.

Wird Sons of the Forest ein finanzieller Erfolg auf Steam, wäre eine Portierung auf PlayStation und/ oder Xbox nicht nur denkbar, sondern sogar wahrscheinlich.

Wir rechnen jedoch frühstens 6 Monate nach dem Release der fertigen Version mit einer Portierung auf andere Plattformen – Mitte 2024.

Neuer Multiplayer-Trailer von Sons of the Forest zeigt 5 coole Details

Sons of the Forest: Crossplay

Wird Sons of the Forest Crossplay anbieten? Anders als der Konsolen-Release lässt sich das bezweifeln.

Schon The Forest 1 hatte kein Crossplay und im Survival-Genre ist das Feature auch nicht unbedingt üblich. Zwar kommen immer mehr Titel mit Crossplay, die auf mehreren Plattformen zur Verfügung stehen, aber kleinere Spiele wie etwa Sons of the Forest bieten das Feature nur sehr selten.

Wir halten euch bei dem Thema auf dem Laufenden, sollte es neue Infos geben. Hier auf MeinMMO findet ihr zudem Guides und Infos zu Sons of the Forest.

Schaut etwa hier vorbei, wenn ihr Tipps für den Start braucht: Sons of the Forest: 5 Tipps, wie ihr eure erste Nacht überlebt.

Habt ihr Fragen zum Thema, dann könnt ihr uns einen Kommentar da lassen.