Spieler werden immer grausamer in Sons of the Forest, fragen sich: „Sind wir die Bösen?“

Überleben in Sons of the Forest kann grausam sein. Das haben auch die Spieler mittlerweile herausgefunden und geben sich immer mehr ihrer dunklen Seite hin. Teilweise deutlich mehr, als ihnen selbst recht ist.

Sons of the Forest ist ein riesiger Hit auf Steam, was vor allem an den vielen Möglichkeiten liegt, wie das Spiel gespielt werden kann. Im Kern ist das Spiel immer noch ein Survival-Game, das heißt: ihr müsst Gefahren trotzen, Hunger und Durst bewältigen.

Aber wie ihr das tut, ist euch überlassen. Versucht ihr, euch friedlich durch den Wald zu schlagen und keine Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen? Oder schlachtet ihr alles ab, was ihr findet, um Nahrung zu bekommen – inklusive anderer Menschen?

Ein Teil der Spieler hat offenbar den Weg der Gewalt für sich entdeckt und marodiert nun durch den Wald, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Das wirft moralische Bedenken auf.

„Ich habe angefangen, schreckliche Dinge zu tun“

Der Nutzer Bamfcah hat einen Thread auf reddit gestartet, in dem er seine Untaten auflistet. Er berichtet davon, wie er die menschlichen Gegner in Sons of the Forest verstümmle oder sie sogar dabei zusehen lasse, wie er ihre Körperteile isst – während sie noch leben.

(Andere) Kannibalen scheinen dabei sogar seine bevorzugten und einzigen Ziele zu sein. Der Spieler erklärt, dass er Mutanten befreie, die irgendwo in Käfigen eingesperrt sind und zusehe, wie sie die Lager der Menschen vernichten. Die Mutanten selbst lasse er dann in Ruhe.

Der Grund: die Kannibalen haben offenbar seinen Kelvin angegriffen oder sogar getötet. Der Begleiter ist ein absoluter Liebling in der Community. Und offenbar stimmen Bamfcah etliche andere Spieler zu, dass sie ähnlich reagieren würden.

Andere berichten, dass sie ähnlich mit Kannibalen verfahren. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber trotzdem ziemlich erbarmungslos und brutal. Einigen lassen ihre Taten aber zumindest im Nachhinein grübeln.

„Sind wir die Bösen?“

Der Thread ist mit 79 Kommentaren einer der größeren im subreddit von Sons of the Forest. Eine Frage, die dabei viele offenbar beschäftigt, ist: „Sind wir eigentlich die Bösen?“ Ein weiterer Nutzer antwortet:

„Die gleiche Frage habe ich meiner Truppe auch gestern Nacht gestellt. Wir sind durch ein Camp gewalzt und haben alle abgeschlachtet. Als wir weggelaufen sind, haben wir ein Wimmern gehört und eine Frau gesehen, die über einer Leiche getrauert hat. Ich habe ihr in den Kopf geschossen und realisiert … ja, wir sind die Bösen. Aber hey, ich habe jetzt drei neue, schicke Uhren und ein paar Extra-Seile.“

Eines der großen Features von Sons of the Forest ist die KI. Gegner reagieren entsprechend eurem Verhalten. Das heißt: So lange ihr sie in Ruhe lasst, greifen sie auch euch in der Regel nicht an. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt.

Sie trauern aber auch um getötete Freunde, kehren zu Leichen zurück und weinen über ihnen – oder kommen zu euch und nehmen Rache. Das lässt sich zwar mechanisch ausnutzen, indem etwa Köpfe zur Abschreckung aufgespießt werden, stellt für einige aber offenbar eine gewisse Belastung dar.

Moralische Entscheidungen wie die, wie grausam man sein muss, um zu überleben, machen den Reiz an Sons of the Forest aus. Selbst, wenn das Spiel inhaltlich nur wenig Story bietet, sind solche Geschichten der Grund, warum es so im Hype ist:

