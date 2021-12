Das neue Survival-Spiel Sons of the Forest wird in der Community oft nur „The Forest 2“ genannt – als Nachfolger des beliebten Survival-Hits. MeinMMO verrät, was ihr zum Release und den Inhalten von Sons of the Forest wissen müsst.

Wann kommt Sons of the Forest raus? Das Spiel wird am 20. Mai 2022 erscheinen. Der Release kommt nach einigen Verschiebungen und langer Stille um den neuen Teil. Die Ankündigung sorge für einen Hype bei The Forest auf Steam. Wird es einen Early Access geben? Dazu haben sich die Entwickler nicht geäußert. The Forest befand sich 4 Jahre lang im Early Access, ehe es den 1.0-Release erhielt. Sons of the Forest soll jedoch direkt am 20. Mai 2022 erscheinen. Auf welchen Plattformen kann ich spielen? Bisher gibt es noch keine bestätigten Plattformen zu Sons of the Forest. Der erste Teil war jedoch auf PC und PlayStation spielbar, was wir auch beim Nachfolger erwarten. The Forest kam jedoch erst 4 Jahre nach Release auf die PS4. Wie viel wird Sons of the Forest kosten? Noch wurde kein konkreter Preis für das Spiel veröffentlicht. Da Entwickler Endnight Games ein Indie-Studio ist, könnte der Preis aber deutlich unter AAA-Entwicklungen liegen.



Bisher gibt es lediglich drei Trailer zu Sons of the Forest. Der neuste Trailer ist vom Dezember 2021 und zeigt einige Features, Hintergründe zur Story und das Release-Datum:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Story und Gameplay von Sons of the Forest

Worum geht es in Sons of the Forest? Die Story war bereits beim beliebten ersten Teil von The Forest der Antrieb für Spieler, immer wieder zu spielen. Je nachdem, welche Entscheidungen ihr getroffen habt, hatte das Spiel verschiedene Enden.

Die Story von The Forest kurz zusammengefasst

Ihr stürzt mit einem Flugzeug auf einer Insel mitten im Meer ab. Neben euch war euer Sohn in der Maschine und ihr müsst ihn nun finden. Dabei entdeckt ihr Mutanten und Kannibalen auf der recht belebten Insel.

Während ihr überlebt, deckt ihr immer mehr von den Hintergründen auf. Schließlich stoßt ihr auf eure Vorgänger und eine seltsame Maschine, die Flugzeuge abstürzen lassen kann. Ihr müsst sie aktivieren und so Menschenleben opfern, um euren Sohn zu retten.

In Sons of the Forest spielt ihr anscheinend Timmy, den Sohn des Protagonisten, der nun älter geworden ist. Euren Auftrag habt ihr euch auf den Arm tätowiert: Dämonen töten. Nun stürzt ihr offenbar mit eurem Heli auf der gleichen Insel ab, die schon Schauplatz des ersten Teils war, wie der zweite Trailer zu Sons of the Forest zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie es dann weitergeht, wurde noch nicht verraten. Die Trailer zeigen, dass ihr euch wieder gegen Mutanten und Kannibalen zur Wehr setzt, jedoch nicht, welches Ziel ihr dabei verfolgt. In einer Szene ist jedoch ein Detail versteckt: ein Flyer.

Der Luxus-Bunker „Holosprings“ wirbt dort um Gäste mit Annehmlichkeiten wie Gourmet-Küche, privatem Hof, persönlichem Chefkoch, einem Pool und mehr. Es ist gut möglich, dass dies eine Falle ist und die Betreiber schon seit dem ersten Teil die Antagonisten sind.

In einer Szene taucht außerdem ein älterer Mann auf, der ruft: „In Deckung, Sohn!“, ehe er mit einer Schrotflinte auf einen Fleischberg ballert, der mit Babys nach euch wirft. Möglicherweise spielt also auch der Protagonist von The Forest wieder eine Rolle.

Welche Features hat das Spiel? The Forest setzte schon vor allem auf Story und Erkundung, bot dabei aber auch Survival-Elemente wie Bau und Crafting. Gleiches ist bereits in den Trailern zu Sons of the Forest zu sehen.

Ihr könnt euch allem Anschein nach eine kleine Basis errichten und müsst diese gegen NPCs verteidigen, während ihr den Geheimnissen der Insel auf den Grund geht. Auch Boss-Gegner spielen offenbar wieder eine Rolle.

Einige Neuerungen sind ebenfalls bereits zu sehen:

eine Mutantin, die euch hilft und offenbar als Verbündete dient – vielleicht sogar als Spieler-Charakter

einige neue Gegner

viele Schusswaffen, wobei eine Munitions-Knappheit im Trailer angedeutet wurde

Schon der Vorgänger, The Forest, ist ein riesiger Hit auf Steam und kann noch immer tausende Spieler anlocken trotz seines Alters. Das 2014 erschienene Spiel zähl auf MeinMMO zu den besten Survival-Spielen überhaupt. Vielleicht findet auch der Nachfolger einen Platz in unserer Liste:

Die besten Survival-Games 2021 für PlayStation, Xbox und PC