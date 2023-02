Sons of the Forest nach 10 Stunden schon durch? 5 Dinge, die ihr noch erledigen könnt

Sons of the Forest ist im Early Access auf Steam gestartet und begeistert Hunderttausende Spieler. Spielt man zielgerichtet, kann man allerdings schon in 10 Stunden durch sein. Was gibt es noch zu tun? 5 Tipps für weiteren Forest-Spielspaß.

Wie lange braucht man zum Durchspielen? Sons of the Forest ist ein Survival-Spiel mit Erkundungsfokus. Es gibt eine weite Welt und tiefe Höhlen zu entdecken sowie Nachbarn zu meucheln und Mutanten zu ärgern.

Doch das Spiel kann auch ziemlich schnell rum sein. Geht man zielgerichtet die korrekten Höhlen ab oder ist ständig am Erkunden, ohne auf andere Dinge zu achten, kann in 10 bis 15 Stunden schon die Luft raus sein.

Lässt man sich ein wenig gehen, ist jedoch gut das Doppelte drin. MeinMMO hat deswegen für euch 5 Tipps, mit denen ihr noch etwas länger das Forest-Abenteuer erleben könnt.

Auch die MeinMMO-Redaktion spielt Sons of the Forest. Den Einstieg unserer Video-Producerin Anna könnt ihr euch im Video ansehen:

Nummer 1: Alle Waffen und Aufsätze finden

Insgesamt lassen sich 18 Waffen auf der Map finden – manche gibt es allerdings doppelt. Nur wenn ihr die komplette Map und ihre Points-of-Interest erforscht, habt ihr am Ende auch das komplette Arsenal.

Prüft doch mal euer Inventar, ob ihr tatsächlich alle verfügbaren Waffen geplündert habt:

Schrotflinte (2x zu finden)

Pistole (2x zu finden)

Armbrust

Machete

Golfschläger (3x zu finden)

Revolver

Feuerwehraxt

Moderne Axt

Gitarre

Kettensäge

Katana

Betäubungspistole

Seilpistole (auch für Ziplines)

Kompositbogen

Zudem gibt es ein paar Aufsätze für die Pistole und für die Shotgun, da lässt sich derzeit aber noch nicht viel finden:

5x Aufsatzträger für Shotguns

2x Aufsatzträger für Pistolen

Taschenlampen-Aufsatz

Schalldämpfer

Laser-Aufsatz

Untersucht jeden angezeigten Punkt auf der Map. Möchtet ihr zielgerichtet vorgehen, findet ihr hier eine Map mit den POIs von Sons of the Forest: mapgenie.io – aktiviert die Punkte „Weapons“ und „Utility Item“.

Nummer 2: Bausystem ausreizen

In Sons of the Forest bringt es euch nur wenige Vorteile, eine vernünftige eigene Basis zu bauen. Doch das Bausystem lässt euch viele Freiheiten, auch wenn es aktuell nicht sonderlich umfangreich ist.

Bei euren Häusern könnt ihr etwa komplett auf Blaupausen verzichten und eine wunderbar gemütliche Blockhütte errichten. Oder ein völlig übertriebenes Baumhaus, das den kompletten Wald der Umgebung verschlingt.

Lasst euch bei den Baumhäusern aber nicht von Kelvin helfen – der feine Herr kann euch Stunden an Arbeit kosten.

Allerdings sind eure Nachbarn nicht unbedingt glücklich über die neuen Immobilien, die auf der Insel entstehen. Gut Bauen lässt es sich eigentlich nur im Koop-Modus, wenn euch Mitspieler dabei helfen, die Angriffe abzuwehren und ganz nebenbei noch Baumstämme anschleppen.

Oder ihr startet ein neues Spiel mit „Friedlich“ als Schwierigkeitsgrad oder ihr stellt die Gegner komplett „AUS“. Dann könnt ihr ganz in Ruhe euer eigenes Blockhaus-Paradies errichten und das spaßige Bausystem genießen.

Das Bausystem lässt euch viele Freiheiten – Prüft eure Optionen im Bauhandbuch mit der Taste „B“.

Nummer 3: Schlitten fahren

Für 1.000 Druckerharz bekommt ihr beim 3D-Drucker eures Vertrauens einen Schlitten. Das Teil hilft, um große Höhen unbeschadet zu überstehen und schnell einen Abhang runterzudonnern.

Im Koop solltet ihr aber auch mal ein Rennen fahren, beziehungsweise gemeinsam den Berg erkunden und den schnellsten Weg nach unten finden.

So macht ihr noch einen gemeinsamen Ausflug über die Insel, entdeckt vielleicht ein paar schöne Aussichten und findet heraus, dass der Schlitten völlig OP ist und wahrscheinlich jeden Sportwagen schlagen würde – zumindest bei der Talfahrt.

Sons of the Forest: Schlitten finden und benutzen – So feuert ihr mit Vollgas über die Map

Nummer 4: Das geheime Virginia-Ende erreichen

Kelvin und Virginia unterstützen euch bei euren Insel-Abenteuern. Während Kelvin von Anfang an dabei ist und euch als fleißiges Händchen beiseite steht, eignet sich Virginia hervorragend zur Verteidigung der Basis.

Allerdings ist die nette, mutierte Dame etwas wählerisch und es dauert seine Zeit, bis sie euch vertraut.

Nur langsam nähert sie sich euch an. Später lässt sie sich dann aber mit einer Waffe ausrüsten und ihr dritter Arm scheint mit einem Aimbot ausgestattet zu ein. Bei ihrer Headshot-Quote wäre der Anti-Cheat von CoD: Warzone wahrscheinlich schon skeptisch geworden.

Spieler haben außerdem entdeckt, dass es zudem ein geheimes Ende mit Virginia gibt. Mehr dazu findet ihr hier:

In Sons of the Forest gibt es ein „geheimes“ Ende – So erreicht ihr es

Nummer 5: Direkt bei The Forest rein

Sons of the Forest ist als verbesserte Version von The Forest gestartet, hat jedoch nicht den Umfang des ersten Teils. Kennt ihr den Vorgänger nicht, habt aber noch nicht genug vom Spielprinzip, dann zockt jetzt Forest 1.

Die Grafik ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, aber keinesfalls hässlich. Ihr werdet einige Mechaniken aus Sons of the Forest wiedererkennen, aber auch merken, dass Forest 1 bei vielen Dingen aktuell deutlich tiefer ist.

Zudem lassen sich online eine Menge Mods finden, um das Spielerlebnis von Forest 1 zu verbessern und/oder auszubauen. Habt ihr noch nicht genug vom Wald – dann geht auch auf die Suche nach Timmy.

Sons of the Forest hat einen fantastischen Start auf Steam hingelegt. Allein in den ersten 24 Stunden wurden bereits 2 Millionen Einheiten auf Steam verkauft.

Allerdings ist es im Early Access und der Content ist – besonders für Veteranen und Viel-Zocker – durchaus noch etwas dürftig.

Habt ihr selbst noch ein paar Tipps oder Anregungen, was man in Sons of the Forest alles machen kann, dann lasst einen Kommentar zum Thema da.

Möchtet ihr lieber mehr über den Hype von Forest 2 lesen, dann schaut hier vorbei: Sons of the Forest knackt Steam-Server, ist das erfolgreichste Spiel auf Twitch – Darum ist das Game so im Hype