Ihr könnt euch in Sons of the Forest einen Schlitten drucken und damit waghalsige Manöver durchführen oder schnell weiter Strecken überbrücken. Wie ihr den Schlitten bekommt und benutzt, erfahrt ihr hier.

Wie bekommt man den Schlitten? Der Schlitten erfüllt seinen Zweck, ist jedoch eher ein Spielzeug in Sons of the Forest und entsprechend teuer. Ihr benötigt 1.000 Druckertinte für einen Schlitten.

Hier auf der Map seht ihr, wo ihr einen 3D-Drucker für den Schlitten findet. Der Ort blinkt auf eurem GPS-Gerät grün, ihr findet dort einen Höhleneingang:

Höhleneingang zu einem 3D-Drucker – Map-Quelle: mapgenie.io

Überlegt euch ganz genau, ob ihr den Schlitten holen wollt. Das Teil ist sehr teuer. Ihr solltet die Druckertinte erst für nützlichere Dinge ausgeben, wie Pfeile, Trinkflaschen oder Grappling Hooks für Ziplines.

In eurem Inventar findet ihr den Schlitten dann ganz oben links.

Wie funktioniert der Schlitten? Ihr braucht einen Abhang und müsst den Schlitten ausrüsten – schon kann es losgehen.

Springt und drückt danach die linke Maustaste (Angriff). Der Schlitten hat schnell ein höllisches Tempo drauf, da ist nicht viel mit lenken, obwohl es eigentlich mit WASD möglich ist. Springt ihr auf den Schlitten, solltet ihr euch sicher sein, dass ihr bereits in die richtige Richtung unterwegs seid.

Ihr könnt das Teil auch nutzen, um Fallschaden zu verhindern. Springt ihr aus unbequemer Höhe und setzt euch vorher auf den Schlitten, braucht ihr euch keine Sorgen um Schaden zu machen.

Geht da alles mit rechten Dingen zu? Nicht so ganz – das Rutschen und der Schlitten sind beide etwas verbuggt.

So feuert ihr mit dem Schlitten sogar durch manche festen Hindernisse, wenn ihr schnell genug unterwegs seid. Das funktioniert noch nicht so ganz.

Zudem könnt ihr auch ohne Schlitten wie ein Rodelweltmeister die Berge runterdonnern. Öffnet dazu euer Baumenü mit „B“ (das kleine Handbuch) und nähert euch einem Abhang. Das ist reddit bereits sehr beliebt (via reddit.com).

Habt ihr weitere Fragen zum Schlitten oder wünscht euch einen ganz bestimmten Guide zu Sons of the Forest, lasst einen Kommentar zum Thema da.

