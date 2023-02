Sons of the Forest: Virginia finden – So rekrutiert ihr die Begleiterin

Im neuen Survival-Hit Sons of the Forest (Steam) könnt ihr NPC-Begleiter rekrutieren, die euch im Spiel unterstützen. Virginia ist eine Mutantin, die ihr im Verlauf des Spiels findet, aber die vor euch flieht. MeinMMO erklärt, wie ihr sie in euer Lager bringt.

Wer ist Virginia? Die Mutantin mit drei Armen und drei Beinen ist schon seit frühem Gameplay von Sons of the Forest bekannt. Sie streunt über die Insel und begegnet euch im Spiel zufällig, wobei viele Spieler sie im Verlauf von Missionen treffen, wenn sie nach ihrem Team suchen.

Virginia ist einer der möglichen Begleiter im Spiel, die euch dabei helfen, euer Lager zu schützen und Kämpfe gegen Gegner zu bestreiten. Begleiter sind eines der neuen Features in Sons of the Forest.

Spoiler: Das ist Virginia in der Story

In Sons of the Forest sollt ihr einen vermissten Milliardär suchen. Sobald ihr das Spiel startet, könnt ihr euch verschiedene Akten auf eurem Laptop ansehen zu den Personen, die ihr sucht und eurem Ziel.

Eine dieser Akten handelt von Virginia Puffton, offenbar die Tochter des Milliardärs Edward Puffton. Sie ist 20 Jahre alt und Studentin. Offenbar sind die Mutantin Virginia und die Milliardärstochter dieselbe Person.

So rekrutiert ihr Virginia: Anders als Kelvin, den ihr direkt zu Beginn als Begleiter habt und der euren Befehlen folgt, müsst ihr euch mit Virginia erst anfreunden. Dazu müsst ihr der Mutantin friedlich begegnen, wenn ihr sie seht.

Ihr dürft keine Waffen oder andere Gegenstände in der Hand haben, wenn ihr euch ihr nähert. Steckt alles, was ihr tragt, mit der Taste „G“ weg und lauft dann langsam auf sie zu. Es dauert dann unter Umständen eine Weile, bis sie euch akzeptiert.

Sobald Virginia anfängt, für euch zu tanzen oder generell etwas freundlicher wirkt, wisst ihr, dass ihr richtig handelt. Danach bleibt sie jedoch scheu und eigensinnig und ihr müsst sie erst daran gewöhnen, mit euch zu kämpfen.

Bereits im ersten Trailer zu Sons of the Forest konnte man Virginia verführerisch tanzen sehen:

NPC-Begleiter helfen euch im Kampf und beim Sammeln

Anders als Kelvin, eignet sich Virginia vor allem als Kämpferin. Da sie mehrere Gliedmaßen besitzt, könnt ihr der Begleiterin gleich mehrere der verschiedenen Waffen in Sons of the Forest in die Hand drücken.

Am besten eignen sich für sie laut Spieler-Meinung Fernkampf-Waffen wie Schrotflinten und Pistolen. Sie kann sowohl eine Flinte als auch eine Pistole gleichzeitig tragen. An den Kampf gegen andere Mutanten muss sie sich aber erst gewöhnen.

Virginia wird schnell kalt, weswegen sie sich im Winter weniger wohl fühlt. Achtet darauf, dass ihr in kälteren Jahreszeiten Feuer entzündet und für Schutz sorgt, damit es ihr gut geht. Begleiter haben ihr eigenes Verhalten, das sich ändern kann, abhängig davon, wie ihr sie behandelt.

Kelvin und Virginia sind bislang die einzigen bekannten Begleiter, es ist aber möglich, dass es noch mehr von ihnen im Spiel gibt. Auf MeinMMO findet ihr mehr Informationen dazu, sobald weitere Begleiter gefunden wurden.

Sons of the Forest ist 14 Stunden nach Release schon das größte Survival-Spiel auf Steam – Trotz Problemen