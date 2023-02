Rüstung ist wichtig in Sons of the Forest – Eine gutes Panzer-Item ist jedoch leicht zu übersehen

In Sons of the Forest möchte euch fast alles umbringen, eine gute Rüstung ist dabei enorm hilfreich. Ein Item, das euch ohne Crafting bereits hilft, ist jedoch leicht zu übersehen.

Mutanten, Kannibalen, merkwürdige Nachbarn – in Sons of the Forest geht es früh im Spiel zur Sache. Eine gute Waffe und Rüstung sind deswegen direkt zum Start ein Segen.

Zwei Panzerungen sind dabei am Anfang relativ leicht zu bekommen. Doch den „Mutantenpanzer“ kann man dabei leicht übersehen. MeinMMO zeigt euch, auf welche Rüstungen ihr zum Start setzen könnt.

Panzerung: Mutantenrüstung und Knochenrüstung

Wie kriege ich Mutantenrüstung? Sobald ihr eure erste Höhle erkundet, wird es richtig ernst. Ihr bekommt es mit den unterschiedlichsten Mutanten zu tun, es geht richtig zur Sache.

Sobald ihr eins der schleimigen Viecher erledigt habt, könnt ihr den toten Körper „abbauen“. Kleiner Tipp: Seid ihr im Koop, stellt euch zusammen neben den Körper und startet das Abbauen gemeinsam.

Denn so kriegt jeder einen Fetzen „Mutantenrüstung“ ins Inventar. Diese Fetzen könnt ihr direkt anlegen, ihr braucht dafür nichts craften. Insgesamt könnt ihr 10 Stück Mutantenrüstung tragen und euren kompletten Körper damit „schmücken“.

Die Rüstung ist jedoch etwas versteckt in eurem Rucksack – fahrt dafür mit der Maus nach ganz rechts unten, an den Steinen vorbei. Hier liegen mysteriöse Hautlappen – eure neue Rüstung. Ein Klick und ihr legt sie euch an.

Fleischhelm und -mantel helfen besonders bei Höhlenkämpfen.

Wie kriege ich Knochenrüstung? Diese Rüstung müsst ihr craften. Dafür braucht ihr:

4x Knochen

1x Seil

1x Klebeband

Die Rüstung ist damit für den Start ins Spiel ein wenig teuer. Ihr solltet abwägen, ob es euch am Anfang wert ist, Seil und Klebeband dafür zu opfern.

Knochen sind leichter zu finden. Schaut auf eure Map und achtet auf kleine Wasserflächen. An solchen Tümpeln stehen öfter Zelte, in denen ihr Knochen und Schädel finden könnt.

Habt ihr Gliedmaßen im Inventar, könnt ihr diese auch ans Feuer legen und brennen lassen. Die verkohlten Überreste werden nach einer gewissen Zeit zu Knochen.

Was bringt Rüstung? Unten bei neben eurer Gesundheit startet eine neue Leiste mit der aktuellen Panzerungsstärke. Die Farbe zeigt an, welche Art von Panzerung ihr habt. Hier lassen sich maximal 10 Segmente stapeln.

Schaden geht dann nicht direkt auf eure Gesundheit, sondern erst auf die Rüstung. Die unterschiedlichen Arten von Rüstungen haben dabei unterschiedliche Haltbarkeiten.

So ist die Mutantenrüstung schwach – ein stärkerer Mutant kann euch direkt zwei Segmente mit einem Schlag abziehen. Dafür ist sie billig und jeder erlegte Mutant spendiert einen der Hautfetzen.

Vergesst nicht: Seid sparsam mit euren Ressourcen. Ihr wisst nicht, wenn ihr sie noch gebrauchen könnt.

Habt ihr selbst noch Tipps zum Start, lasst einen Kommentar zum Thema da. Nach dem großen Release ist jeder Hinweis wertvoll: Sons of the Forest ist 14 Stunden nach Release schon das größte Survival-Spiel auf Steam – Trotz Problemen