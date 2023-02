In Sons of the Forest gibt es ein „geheimes“ Ende – So erreicht ihr es

Wie bereits beim ersten Teil bietet Sons of the Forest verschiedene Enden. Allerdings gibt es ein Ende, für das ihr mehr tun müsst und das ihr leicht verpassen könnt. MeinMMO verrät, wie ihr das „geheime“ Ende erreicht.

Sons of the Forest ist im Moment absolut im Hype, aber viele Spieler haben die Story schon durchgespielt. Wer sich beeilt, kann in 10 Stunden oder weniger bereits das Ende vom Spiel erreicht haben.

Normalerweise habt ihr am Ende die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen und damit eure End-Szene auszusuchen. Es gibt aber auch noch ein geheimes Ende inklusive Steam-Errungenschaft, das sich nicht so leicht erreichen lässt.

Spoiler-Warnung: Im Text erfahrt ihr, wie Sons of the Forest endet und was ihr auf dem Weg dorthin finden könnt. Wenn ihr die Story selbst erleben wollt, solltet ihr nicht weiter lesen!

Sons of the Forest: Virginia Ending – Das müsst ihr tun

Was ist das Ende? Am Ende von Sons of the Forest habt ihr die Wahl, ob ihr auf der Insel bleiben oder entkommen wollt. Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, habt ihr verschiedene Enden und bekommt verschiedene Erfolge:

Nehmt ihr den Rucksack wieder auf, bleibt ihr auf der Insel und erhaltet den Erfolg „Fighting Demons“, der Heli hebt ohne euch ab.

Geht ihr direkt zum Heli, entkommt ihr und erhaltet den Erfolg „Fought Demons“. Ist euer netter Begleiter Kelvin noch am Leben, sitzt er neben euch.

Im dritten, geheimen Ende kann auch die mutierte Dame Virginia mit euch entkommen und es wird sogar eine Romanze angedeutet. Es gibt allerdings im Moment verschiedene Berichte darüber, wie genau das Ende zu erreichen ist.

So erreicht ihr das geheime Ende: In jedem Fall müsst ihr für das Ende Virginia finden und euch mit ihr anfreunden. Einige Spieler berichten, dass das alleine schon das geheime Ende bei ihnen ausgelöst hat. Vermutlich haben sie aber zufällig weitere Voraussetzungen erfüllt.

Denn eigentlich müsst ihr Virginias Vertrauen vollständig erhalten. Das wird gekennzeichnet durch den Erfolg „Chivalry Is Not Dead“. Das sind die Schritte, die ihr tun müsst, um Virginias Vertrauen vollständig zu erlangen:

begegnet Virginia und freundet euch mit ihr an

gebt ihr eine Waffe – sie kann Pistole und Schrotflinte tragen

gebt Virginia einen GPS-Tracker, den ihr bei „Team B“ finden könnt

findet Virginias Kleid und gebt es ihr – es befindet sich im Bunker mit der Aufschrift „Food and Dining“ (benötigt die VIP- und Wartungs-Schlüsselkarte) – ihr findet das Kleid im gleichen Bunker wie die Armbrust

baut einen Unterschlupf, eine Hütte mit Bett sollte reichen

rettet Virginia, wenn sie von Kannibalen entführt wird

Virginia sollte in der Nähe sein, wenn ihr die letzte Höhle betretet und ihr dürft am Ende auf keinen Fall den Rucksack aufheben. Das geheime Ende belohnt euch dann mit dem Erfolg „Keep Your Friends Close“.

Ihr rettet mit dem Ende alle verfügbaren NPCs – Kelvin, Virginia und den Mann, den ihr eigentlich retten solltet:

