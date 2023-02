Ihr könnt in Sons of the Forest eine Armbrust finden, die im Kampf gegen die aufdringlichen Nachbarn sehr hilfreich ist. Hier findet ihr alle Infos und Hinweise zum Auftreiben der Waffe und von Armbrust-Bolzen.

Wo finde ich die Armbrust? Für die Waffe braucht ihr bereits einen gewissen Fortschritt im Spiel. Die Höhle mit der Armbrust lässt sich zwar schon von Anfang an betreten, doch ihr braucht die Maintenance Keycard / Wartungsschlüsselkarte, um in den richtigen Raum zu kommen.

Für diese Keycard braucht ihr aber die Schaufel, die auch nicht ganz so leicht zu bekommen ist: Sons of the Forest: Schaufel finden – So kriegt ihr das wichtige Fortschritts-Item.

Ihr findet hier zwei Maps: Eine mit dem Standort der Armbrust-Höhle und eine mit dem Keycard-Standort. Hier die Map für die Armbrust:

Die Höhle mit der Armbrust – Map-Quelle: mapgenie.io

Wo finde ich die Wartungsschlüsselkarte? Der Standort wird auf eurem GPS-Gerät als blinkender grüner Punkt angezeigt:

Die Höhle mit der Wartungsschlüsselkarte – Map-Quelle: mapgenie.io

Untersucht den Boden an diesem Standort. Ihr findet hier Stellen zum Graben und werdet einen Bunker entdecken. Untersucht den unterirdischen Komplex und in einem Wohnbereich findet ihr die Keycard auf dem Schreibtisch. Schaut euch weiter um, hier unten gibt es einiges zu looten – etwa die Feuerwehraxt.

Wo finde ich Armbrust-Bolzen? Aktuell bekommt ihr die Munition für die Armbrust nur beim Looten, ihr könnt die Bolzen nicht herstellen. Seid also sparsam mit der starken Waffe, auch wenn es schwerfällt.

Sons of the Forest ist im Early Access und die Entwickler geben an, mehr Rezepte und mehr Items mit der Zeit ins Spiel zu bringen. Möglicherweise zählen dazu auch die Bolzen.

Hebt euch immer einen der Bolzen auf, sollte euch Kelvin in den Rücken fallen: Kelvin war erst der Held in Sons of the Forest – Doch Spieler meinen jetzt: „Vertraut ihm nicht!“