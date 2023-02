Das Survival-Spiel Sons of the Forest ist sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, selbst grundlegende Dinge zu erklären. Wir zeigen euch deshalb, wie und wo ihr im Spiel trinken könnt.

Um euren Durst zu stillen, braucht ihr eine Süßwasser-Quelle und eure Hände. Nähert euch dem Süßwasser, legt gegebenenfalls Gegenstände mit „G“ aus der Hand und schaut in Richtung Wasser. Haltet „E“ gedrückt für einen kräftigen Schluck, geht vielleicht noch in die Hocke mit „STRG“:

Das ist manchmal gar nicht so leicht, ihr müsst teilweise sehr nah ran und Gegenstände in eurer Hand können den Prozess offenbar erschweren – es ist unklar, ob das gewollt ist. Legt deswegen lieber alles aus der Hand, von ihr euch einen frischen Schluck Wasser gönnt.

Erfahrt weiter unten, wo ihr Süßwasser findet, was noch den Durst löscht und was passiert, wenn ihr durstig seid. Startet unser Video, wenn ihr sehen wollt, wie verrückt die ersten Stunden bei Kollegin Anna abliefen:

Sons of the Forest: Trinken – Süßwasser finden

Wo finde ich Süßwasser? Grundsätzlich bieten euch alle Gewässer innerhalb der Inselgrenzen Süßwasser. Alle Flüsse und Seen sind genießbar. Ihr braucht euch auch keine Sorgen um Krankheiten machen, wie noch in The Forest 1.

Wollt ihr eure Basis am Anfang etwas weiter von einem Fluss entfernt errichten, achtet auf kleine Tümpel in den Wäldern. Die sind auf dem Map-Gerät im Spiel etwas schwer zu erkennen, bieten aber ebenfalls Trinkwasser:

Errichtet eure Basis in der Nähe von Seen, Flüssen oder kleinen Tümpeln. Map-Quelle: mapgenie.io

Was löscht noch den Durst? Manche Nahrungsmittel stillen gleichzeitig euren Durst – darunter Heidelbeeren. Mit der Pflanze Schafgarbe geht der Durst ebenfalls etwas runter. Achtet auf eure Hunger-, Durst- und Energie-Anzeigen, wenn ihr eine neue Pflanze probiert und merkt euch die Effekte.

Zudem könnt ihr Getränke in Dosen finden wie Cola oder Energy-Drinks. Allerdings solltet ihr nur im Notfall auf lagerbare Getränke zurückgreifen, wenn ihr in der Open World unterwegs seid.

Spart euch tragbare Durstlöscher immer für eure Höhlentouren auf.

Was passiert, wenn ich durstig bin? Trinken ist direkt mit eurer Ausdauer verbunden, ähnlich wie eure Müdigkeit. Ihr regeneriert langsamer Ausdauer und rennt nicht so schnell. Achtet daher immer darauf, eure Kehle rechtzeitig zu befeuchten.

Habt ihr weitere Fragen zum Spiel oder Anfragen für Guides, lasst einen Kommentar zum Thema da. Möchtet ihr lieber mehr über Sons of the Forest lesen, schaut mal hier vorbei: Survival-MMOs fehlt das, was WoW für MMORPGs ist – Wird Sons of the Forest „das große Ding“?