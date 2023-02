Die Goldene Maske ist in Sons of the Forest eines der starken Late-Game-Items und sehr hilfreich. Wie ihr das Teil bekommt und was es euch bringt, erfahrt ihr hier.

Wo findet man die Goldene Maske? Seid ihr auf der Suche nach der Goldenen Maske, habt ihr schon bald alle verfügbaren Geheimnisse auf der fiesen Forest-Insel erkundet. Deswegen braucht ihr auch eine der Keycards, um die Maske überhaupt erreichen zu können:

Maintenance Keycard / Wartungsschlüsselkarte Standort weiter unten im Artikel



Hier findet ihr den Bunker mit der Goldenen Maske auf der Map. Der Ort wird euch auf eurem GPS-Gerät als grüner Punkt angezeigt:

Position des Bunkers – Map-Quelle: mapgenie.io

Der Bunker ist schwierig zu durchqueren, voller Feinde und die Story wird ebenfalls weitergeführt. Geht nur mit starker Ausrüstung in den Bunker. Öffnet die Spoilerbox, wenn ihr wissen wollte, welche weiteren Items ihr hier finden könnt:

Items im Bunker

Taschenlampen-Aufsatz

Golfschläger

Katana

Goldene Rüstung

Goldene Maske

“Email – Safe in Cube”

“Email – Classified Scientific Data”

“Email – Golf Balls”

“Stock Price Chart”

Durchquert für die Goldene Maske Etage 1 und Etage 2. Ihr steht nun in einem Treppenhaus und könnt mehrere Etagen nach unten gehen. Durchsucht Etage 5 und ihr findet die Maske.

Ein spoilerfreies Video mit dem Weg im Bunker, ohne Gegner, könnt ihr euch hier ansehen:

Wie kommt man an die Maintenance Keycard / Wartungsschlüsselkarte? Um an diese Schlüsselkarte zu kommen, braucht ihr die Schaufel. Dafür müsst ihr insgesamt 3 Höhlen durchqueren, checkt unseren Guide zum Thema: Sons of the Forest: Schaufel finden – So kriegt ihr das wichtige Fortschritts-Item.

Der Standort wird auf eurem GPS-Gerät als blinkender grüner Punkt angezeigt:

Die Höhle mit der Wartungsschlüsselkarte – Map-Quelle: mapgenie.io

Untersucht den Boden an diesem Standort. Ihr findet hier Stellen zum Graben und werdet einen Bunker entdecken. Untersucht den unterirdischen Komplex und in einem Wohnbereich findet ihr die Keycard auf dem Schreibtisch. Schaut euch weiter um, hier unten gibt es einiges zu looten.

Was bringt die Goldene Maske? Ähnlich wie die Rote Maske, die ihr in einem 3D-Drucker herstellen könnt, haltet ihr euch die ausgerüstete Maske vor euer Gesicht. Kannibalen lassen sich davon abschrecken. Sie halten euch für einen der Bosse und lassen euch in Ruhe.

Wenn ihr nicht bereits im Kampf mit den aufdringlichen Nachbarn seid, könnt ihr damit Aggressivität euch gegenüber verhindern.

Gegen den Feind in eurem Lager kann die Maske aber leider nichts ausrichten: Kelvin war erst der Held in Sons of the Forest – Doch Spieler meinen jetzt: „Vertraut ihm nicht!“