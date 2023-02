Sons of the Forest: Energie regenerieren ohne zu schlafen – So bleibt ihr immer fit

Wer in Sons of the Forest viel arbeitet und an der Sicherheit seines Zuhause werkelt, der verbraucht jede Menge Energie. Doch nicht immer kann oder möchte man auf die Nachtruhe warten.

Was ist die Energie? In Sons of the Forest habt ihr an der unteren rechten Ecke eures Bildschirms, direkt über der Minimap, vier Symbole, die euch den körperlichen Zustand eures Charakters anzeigen. Ganz rechts seht ihr ein Symbol, das wie ein Halbmond aussieht. Um dieses Symbol ist ein Kreis, wie auch bei Hunger und Durst, der euch anzeigt, wie viel Energie ihr habt.

Ist die Energie verbraucht, merkt ihr das vor allem an eurem Ausdauerbalken. Der ist deutlich kleiner und dementsprechend schneller verbraucht, wenn eure Energie im Keller ist.

Ist eure Energie einmal verbraucht, empfiehlt euch das Spiel, dass ihr in einem Zelt oder Bett schlafen solltet. Dabei vergehen allerdings einige Stunden.

Wie regeneriere ich Energie, ohne zu schlafen? Wenn in Sons of the Forest nicht schlafen möchte oder nicht auf die Nacht warten wolllt, könnt ihr euch mit einfachen Strukturen Abhilfe schaffen.

Baut einfach eine Bank oder einen Stuhl und setzt euch für ein paar Minuten hin. Das regeneriert eure Energie, während ihr auf eine der Sitzflächen Platz genommen habt.

Die sitzende Regenartion eurer körperlichen Fitness dauert allerdings einige Minuten und auch die Ingame-Zeit läuft weiter. Zudem könnt ihr währenddessen weiterhin von Feinden angegriffen – einem gewissen MeinMMO-Autor könnte es unter Umständen passiert sein, dass er kurzzeitig in die Küche ging, während sein Charakter auf der Bank saß, und anschließend selbst als Kannibalen-Snack endete.

Wie baue ich eine Bank oder einen Stuhl? Das Bausystem von Sons of the Forest hat zwei Menüs:

das freie Bauen

das Bauen mit Blaupausen

Wenn ihr eine Bank oder einen Stuhl bauen wollt, müsst ihr in das Menü mit den Blaupausen wechseln. Das macht ihr auf der Tastatur mit der X-Taste und mit dem Controller durch Drücken des Viereck (PlayStation) oder des X-Knopfes (Xbox-Controller).

Die Möbelstücke findet ihr anschließend unter dem dritten Punkt. Der Holzstuhl ist auf Seite 1, der Knochenstuhl auf Seite 2 und die Bank auf Seite 4.

Wählt die Blaupause mit der jeweiligen Struktur aus und platziert sie an dem Ort eurer Wahl. Anschließend müsst ihr die für den Bau notwendigen Ressourcen sammeln:

der Holzstuhl benötigt 14 Stöcke

der Knochenstuhl benötigt 15 Knochen und einen Schädel

die Bank benötigt 2 Baumstämme

Was bringt es, Energie ohne zu schlafen zu regenerieren? Bei unseren eigenen Erfahrungen als Kinder des Waldes kam es vor, dass wir zu früh schlafen gingen. Dadurch war es teilweise noch stockdunkel, als wir erwachten.

Falls ihr beispielsweise noch etwas bauen wollt, die Energie verbraucht ist und es zu früh fürs Bett ist, dann erscheint die Bank als eine sinnvolle Alternative. Und während ihr eine Pause macht, kann Kelvin weiter schuften – außer ihr habt ein Baumhaus. Dann solltet ihr besser vorsichtig sein.

Kelvin war erst der Held in Sons of the Forest – Doch Spieler meinen jetzt: „Vertraut ihm nicht!“