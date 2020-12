Neues Survival-Game zeigt Trailer, ist schön und verstörend zugleich

Das kommende Survival-Game Sons of the Forest hat einen neuen Trailer veröffentlicht. Der zeigt angeblich Live-Gameplay mit einer wirklich hübschen Grafik und coolen Features – aber auch Mutanten und Gegnern, die schon im ersten Teil von The Forest für Schaudern sorgten.

Das zeigt der Trailer: Der neue Trailer von Sons of the Forest zeigt die Insel, auf der das Survival-Game offenbar spielt. Dabei handelt es sich anscheinend um die gleiche Insel, auf der schon der Vorgänger The Forest spielte, eines der besten Survival-Games überhaupt.

Nachdem der erste Trailer den Absturz eines Helikopters zeigte, seht ihr im Zweiten, wie es danach weitergeht. Der Trailer zeigt laut den Entwicklern Gameplay, das direkt vom neuesten Build des Spiels aufgezeichnet wurde (via Twitter). Zu sehen sind unter anderem:

Das ikonische Holzhacken, wobei der Baum tatsächlich an getroffenen Stellen zerstört wird

der Kampf gegen Inselbewohner und Mutanten

verschiedene Waffen und Werkzeuge sowie Crafting und Bau

eine offensichtlich freundliche, verbündete Mutantin

Grafik und Performance des Spiels sehen im Trailer so aus, wie man es sich von einem Survival-Game wünschen würde – und besser. Mit einer Schaufel lässt sich tatsächlich Erdreich abtragen, Gegner reagieren auf getroffene Stellen und Gegenstände werden dynamisch zerstört. Den ganzen Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

„The Forest 2“ – Sequel sieht richtig gut aus

Was ist das für ein Spiel? Sons of the Forest (inoffiziell auch „The Forest 2“ genannt) ist der Nachfolger des beliebten Survival-Games The Forest. Wie es aussieht, spielt ihr in Sons of the Forest den überlebenden Sohn des Protagonisten aus dem ersten Teil, Timmy.

Nachdem ihr mit dem Auftrag „Kill Demons“ mit eurem Heli auf der Insel abstürzt, seht ihr euch offenbar den gleichen Gefahren ausgesetzt, wie der Vater damals im ersten Teil.

Es folgen Spoiler zur Story von The Forest:

In The Forest stürzt ihr über einer namenlosen Insel ab und müsst gegen Mutanten und Kannibalen kämpfen, um euren entführten Sohn zu finden. Ihr findet jedoch heraus, dass er geopfert wurde und müsst am Ende entscheiden, ob ihr uralte Maschinerien benutzt, um ihn wieder zum Leben zu erwecken oder ob die Moral siegt.

Offenbar hat der Sohn in Sons of the Forest überlebt. Über die Story des zweiten Teils ist jedoch noch nicht viel bekannt.

Was macht Sons of the Forest anders? Wie der Trailer zeigt, gibt es Schusswaffen wie Pistolen und Taser. Da ihr offenbar einer Spezialeinheit angehört, ist es auch sinnvoll, dass diese benutzt werden. Der Nahkampf soll dennoch im Fokus stehen und Munition wird begrenzt sein.

Außerdem ist in drei Szenen eine Frau mit mehr Armen und Beinen als gewöhnlich zu sehen. Eine Mutantin, die euch aber offenbar nicht feindlich gesinnt ist, sondern die euch hilft. Das ist eine Neuheit im Spiel.

Offenbar sind nicht alle Mutanten böse – Hier wartet die vermeintliche Freundin fröstelnd auf euch.

Die Gegner sind klassisch Eingeborene und andere Mutanten, wobei es ganz neue Mutationen geben soll. Einer der Gegner etwa besteht nur noch aus Beinen und Fingern mit einer klaffenden Spalte durch den ganzen Körper.

The Forest bot eine Multiplayer-Erfahrung über Koop-Gameplay gegen die Insel. Ob es einen Multiplayer in Sons of the Forest geben wird und wie dieser aussieht, wissen wir allerdings noch nicht.

Wann erscheint Sons of the Forest? Der Release für das neue Survival-Game ist für 2021 geplant, bisher nur für den PC. Über Konsolen-Versionen ist noch nichts bekannt. Der Vorgänger, The Forest, erschien auch auf PS4, jedoch erst einige Jahre nach der Ankündigung.