Neuer Multiplayer-Trailer von Sons of the Forest zeigt 5 coole Details – Startet übermorgen auf Steam

In einem neuen Trailer zeigen die Macher von Sons of the Forest neues Gameplay zum kommenden Horror-Spiel. Im Video sind verschiedene Waffen aber auch Details zu sehen, die euc im Survival-Titel erwarten.

Was ist Sons of the Forest?

Das neue Survival-Spiel führt die Story von The Forest weiter, einem der besten Survival-Games für PC.

Alleine oder im Koop mit bis zu 8 Spielern sollt ihr auf einer Insel überleben und lüftet die Geheimnisse. Dabei wehrt ihr euch gegen Kannibalen und Mutanten.

Sons of the Forest ist das meistgewünschte Spiel auf Steam und erscheint am 23. Februar im Early Access für PC. Über einen Release auf PlayStation oder Xbox ist nichts bekannt.

Das ist der neue Trailer: Kurz vor dem Release hat die US-Seite IGN einen ihnen exklusiv zur Verfügung gestellten Trailer veröffentlicht. Dieser fokussiert sich auf den Multiplayer-Aspekt von Sons of the Forest.

Zu sehen sind mehrere Spieler, die gemeinsam Ressourcen sammeln und mit dem neuen Bau-System eine Blockhütte, eine kleine Basis und Fallen bauen. Auch Kämpfe gegen die unterschiedlichen Feinde im Spiel sind zu sehen.

Außerdem interagieren die Spieler mit den NPC-Begleitern und treffen sich mit anderen an einem Feuer. Ihr könnt in unserem Special alle Infos zum Gameplay von Sons of the Forest nachlesen, das Video haben wir hier für euch eingebunden:

NPCs reagieren auf euch – und ein geheimes Ende wartet?

Das sind die Details: Im Video sind einige Szenen zu sehen, die auf die Features von Sons of the Forest schließen lassen. Obwohl der Schwerpunkt auf dem Multiplayer liegt, lassen sich einige Details ablesen:

Waffen haben bestimmte Effekte, so könnt ihr Feinde mit einem Schockstab etwa betäuben Gegner reagieren auf euch und haben echte Angst, wenn ihr zu grausam seid – und sie hacken aktiv auf euer Haus ein Pfeile bleiben in Feinden stecken – ob das nur ein optischer Effekt ist, oder ob ihr sie wieder einsammeln könnt, wissen wir nicht Bauen funktioniert „systematisch“, ihr legt also Gegenstände an Positionen ab und erschafft so Gebäude

Besonders spannend ist jedoch die letzte Szene, in der der Spielcharakter seine Hand in eine Mulde in einer Wand legt, um so eine verschlossene Tür zu öffnen. Bereits der erste Teil hatte verschiedene Enden, die mehr über die versteckte Geschichte des Spiels verraten haben.

Da ihr in Sons of the Forest möglicherweise auf derselben Insel abstürzt, während ihr eigentlich nach einem Milliardär sucht, steckt hier möglicherweise noch mehr Hintergrund-Story drin.

Das sagen Fans: Die Resonanz auf das Video und das Spiel sind positiv. Auf YouTube hat das Video in weniger als 19 Stunden über 723.000 Aufrufe und fast 29.000 Likes erhalten. Die Nutzer loben die Entwickler als “Top-Tier-Devs” und sind begeistert vom gezeogten Gameplay, vor allem den Reaktionen der Gegner.

Auch auf reddit bekommen vor allem die Gegner und ihr Design Zuspruch, wobei zumindest ein Nutzer anmerkt, dass der Bogen offenbar zu stark sein könnte – wie er es schon im ersten Teil gewesen sei. Auch über das mögliche Ende wird sich unterhalten, wir wollen aber nicht spoilern.

Sons of the Forest erscheint am 23. nur im Early Access, nachdem eigentlich geplant war, das Spiel direkt vollständig zu releasen. Ob das Survival-Spiel mehrere Enden bietet und ob sie direkt ab Donnerstag im Spiel sind, wissen wir leider noch nicht. Ebenso steht noch nicht fest, wie lang der Early Access andauern wird.

Die Entwickler halten sich mit Informationen zum Spiel leider noch immer zurück. Einen Anspiel-Test gab es von IGN im vergangenen Jahr, auf Twitter, YouTube und Co. werden kaum Posts und Inhalte veröffentlicht. Wie Sons of the Forest wirklich wird, werdet ihr vermutlich erst am Donnerstag erfahren.

2023 hat allerdings noch andere Spiele in Petto, falls euch das Horror-Spiel nicht zusagt:

