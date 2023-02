Diese Woche kommt das meisterwartete Spiel auf Steam, ein Survival-Game mit Open World – Das ist Sons of the Forest

Das Horror-Survival-Game Sons of the Forest ist gerade auf so viele Wunschlisten auf Steam wie kein anderes Spiel. Am 23. Februar erscheint es im Early Access. MeinMMO erklärt, warum so viele auf dieses Spiel warten.

Was ist das für ein Spiel? Bereits 2014 erschien The Forest, eines der besten Survival-Games für den PC. Mit 95 % positiven Bewertungen zählt es sogar zu den besten Spielen überhaupt auf der Plattform (via Steam).

Mit Sons of the Forest erscheint endlich der lang erwartete Nachfolger des Horror-Spiels. Ihr verkörpert dort offenbar einen Nachfahren des Protagonisten aus dem ersten Teil, der auf der Suche nach einem vermissten Milliardär auf einer Insel abstürzt.

Die Insel ist bevölkert mit Mutanten und Kannibalen, die Jagd auf euch machen. Ihr versucht nun, zu überleben. Dazu baut ihr euch einen Stützpunkt auf, sucht nach Waffen und erkundet die Insel, um herauszufinden, was dort eigentlich vor sich geht.

Im Moment ist Sons of the Forest das meistgewünschte Spiel auf Steam überhaupt. Es hat sogar das heiß erwartete Starfield überholt.

Wann erscheint Sons of the Forest? Am 23. Februar 2023 erscheint Sons of the Forest im Early Access. Ursprünglich war geplant, das Spiel direkt zu veröffentlichen, die Entwickler haben den Release aber verschoben.

Wie lange Sons of the Forest im Early Access bleibt, ist noch nicht sicher. The Forest erschien Jahre später auch für PS4, Sons of the Forest kommt aber vorerst nur für den PC.

Seht hier den Gameplay-Trailer von Sons of the Forest:

Kannibalen und Mutanten trotzen mit bis zu 8 Spielern

Was macht Sons of the Forest aus? Bereits im ersten Teil war einer der am häufigsten gelobten Punkte die Story. Anders als die meisten Survival-Spiele ist The Forest keine Sandbox, sondern ein Story-getriebenes Spiel.

Je nachdem, welche Entscheidungen ihr trefft, könnt ihr sogar verschiedene Enden der Geschichte freischalten. Das erwarten die Fans nun ebenfalls vom Nachfolger. Wie viele Enden und Inhalte allerdings im Early Access stecken, können wir noch nicht sagen.

Zu den weiteren, bereits bekannten Features zählen:

ein Bau- und Crafting-System, mit dem ihr eure eigene Basis aufbauen könnt

Jahreszeiten, die beeinflussen können, wie sich Gegner verhalten

eine ausgefeilte KI, durch die sich Gegner anders verhalten, je nachdem, wie ihr reagiert

Koop für bis zu 8 Spieler in einer Lobby

NPC-Begleiter, die euch unterstützen und die ihre eigene Persönlichkeit haben

Durch die verschiedenen Enden bot bereits The Forest eine hohe Wiederspielbarkeit, die mit Sicherheit auch beim Nachfolger zu sehen sein wird. Wenn ihr mehr zum Spiel, der Story und dem Gameplay wissen wollt, erfahrt ihr das in unserem Info-Hub:

