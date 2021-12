7 Jahre altes Survival-Game ist plötzlich wieder ein Hit auf Steam – Über 30.000 Spieler

Sons of the Forest hat endlich ein offizielles Release-Datum. Aber der bereits 7 Jahre alte Vorgänger begeistert noch immer viele Spieler. Zehntausende, um genau zu sein – allein auf Steam.

Was ist das für ein Spiel? The Forest erschien bereits im Mai 2014 im Early Access und 2018 schließlich offiziell. Das Spiel hat mit seinem besonderen Ansatz viele Spieler begeistert. Ihr landet nach einem Flugzeugabsturz irgendwo auf einer Insel im Ozean und müsst überleben – und dabei euren Sohn finden.

Auf der Reise trefft ihr auf seltsame Mutanten, Kannibalen und andere Gefahren und erfahrt immer mehr über die Hintergründe dieser seltsamen Insel. Am Ende steht ihr vor der Wahl, wie viel ihr tatsächlich bereit seid, für euer Kind zu opfern.

Dabei spielt ihr in einzelnen Sessions alleine oder im Koop mit Freunden. Der Fokus liegt weniger auf klassischen Survival-Elementen wie Bau und Crafting sondern mehr auf der Story. The Forest gilt auch auf MeinMMO als eines der besten Survival-Games für PC, PlayStation und Xbox.

Wie viele spielen gerade The Forest? Aktuell spielen im Schnitt 9.457 Spieler The Forest allein auf Steam mit 39.049 Spielern in der Spitze im November 2021 und 31.820 in den letzten 30 Tagen (via steamcharts.com). Durchgängig 25.000-30.000 Spieler in der Spitze täglich konnte das Spiel dabei schon seit Oktober halten.

Das sind dabei nur die Spieler auf Steam. Seit November 2018 ist The Forest auch auf PS4 spielbar – 4 Jahre nach Release. Über die Spielerzahl hier lässt sich jedoch keine Aussage treffen.

The Forest ist schon seit Release recht beliebt. Nach einer Dürre im August und September mit unter 10.000 Spielern in der Spitze erlebt es jetzt jedoch wieder einen Aufwind.

Survival-Urgestein auf Steam hat so viele Spieler wie nie zuvor – Woran liegt das?

The Forest 2: Nachfolger „Sons of the Forest“ sorgt mit Release für Hype

Woher das plötzliche Interesse an The Forest? Im Oktober wurden neue Screenshots zum Nachfolger „Sons of the Forest“ gezeigt – unter Fans oft einfach The Forest 2 genannt. Das hat offenbar für einen neuen Hype gesorgt.

Schon im April 2021 konnte The Forest mit 63.683 Spielern gleichzeitig einen neuen Rekord aufstellen. Damals kam das Spiel als Angebot der Woche in den PS Store und hat schon zuvor bei namhaften YouTubern wie Markiplier für Traktion gesorgt.

Jetzt ist The Forest erneut in den Köpfen vieler Fans, da mit einem neuen Trailer der Release des Nachfolgers angekündigt wurde:

Wann erscheint Sons of the Forest? In der letzten Szene des Videos ist kurz das Release-Datum zu sehen: der 20. März 2022. Den letzten verstörenden Trailer gab es Ende 2020 und seitdem warteten die Fans sehnlichst auf neue Infos zum Spiel. Diese waren 2021 bisher spärlich gesät.

In Sons of the Forest schlüpft ihr allem Anschein nach in die Rolle eines der überlebenden Kinder aus dem ersten Teil – möglicherweise sogar das des Protagonisten. Ihr sollt dann auf der Insel aufräumen, findet anscheinend aber auch neue Verbündete dort.

Mehr zu Sons of the Forest und weiteren Survival-Titeln findet ihr in unserer Liste:

