Im PS Store ist das neue Angebot der Woche nun erhältlich. So bekommt ihr The Forest, eines der besten und beliebtesten Survival-Games, deutlich günstiger. Wir von MeinMMO verraten, für den sich der Kauf lohnt.

Was ist das für ein Spiel? The Forest ist ein Horror-Survival, das von Endnight Games entwickelt wurde und im Mai 2014 als Early Access auf Steam startete. Gespielt wird es in der Ego-Perspektive.

Als Überlebender eines Flugzeugabsturzes gilt es für den Spieler, sich auf einer bewaldeten Insel zurechtzufinden und Euren Sohn zu finden. Dafür muss man unter anderem einen Unterschlupf bauen sowie Waffen und Werkzeuge fertigen. Außerdem machen Euch kannibalistische Eingeborene und Mutanten das Leben schwer.

Dabei bietet The Forst einen gelungen Mix aus Horror-Elementen, Survival-Aspekten und Mystery. Bauen, Erkunden, Überleben – das alles steht bei diesem Spiel im Fokus.

Wie ist das für ein Angebot? The Forst ist im PS Store für 6,79 Euro statt 16,99 Euro erhältlich. Ihr spart also 60 %.

Das Angebot der Woche ist bereits aktiv und läuft bis zum 6. Mai 2021.

Wer zudem weitere Rabatte für Spiele auf der PS4 sucht, wird hier fündig: Im PS Store gibt’s gerade viele Top-Games für unter 20 €.

The Forest überzeugt mit KI und Crafting-System

Was macht das Spiel besonders? The Forst gehört zu den besten Survival-Spielen, die ihr 2021 zocken könnt. Das liegt vor allem an den folgenden Inhalten:

Die lebendige Spielwelt, mit dichter Vegetation, unterirdischen Höhlen und Seen sowie einem Tag-Nacht-Zyklus

Die überzeugende KI: Die Gegner sind keine Selbstmörder. Sie haben Taktiken, sind nicht stumpf aggressiv, ziehen sich zurück und überraschen den Spieler in Momenten, wo er sich gerade sicher fühlt

Die schauderhaften und entstellten Gegner, die aus einem Horrorfilm stammen könnten

Das Crafting-System: Jeder Baum und jede Pflanze kann abgeholzt und genutzt werden. Erschafft Werkzeuge und Waffen

Die Survival-Elemente: Haltet Euch warm und besorgt Euch Essen, um nicht zu sterben. Legt Fallen aus, um Euch vor den Eingeborenen und den Mutanten zu schützen. Benutzt Unsichtbarkeit, um sie zu meiden oder tretet ihnen in einem offenen Kampf gegenüber

Das Bauen: Ihr könnt einen kleinen Unterschlupf oder eine gigantische Festung errichten

Wollt ihr zudem nicht alleine kämpfen, dann könnt ihr den Coop-Multiplayer nutzen, sowohl online als auch offline mit bis zu 4 Spielern.

Spiel kaufen (60 % Rabatt): The Forest (PS4) im PS Store für 6,79 € (16,99 €)

Metacritic: 78 % für die PS4-Version, 83 % für die PC-Version

Steam-Reviews: “Sehr positiv”, 94 % positive Nutzer-Tests bei über 220.000 Bewertungen 78 % für die PS4-Version, 83 % für die PC-Version: “Sehr positiv”, 94 % positive Nutzer-Tests bei über 220.000 Bewertungen

Für wen eignet sich The Forest? The Forest richtet sich vor allem an Horror-Fans, die in einem Spiel Angst und Panik als ständigen Begleiter spüren wollen. Die überzeugende Atmosphäre und einzigartige Kreaturen wie Wilde, die Masken aus menschlichen Gesichtern tragen, lassen selbst hartgesottene Spieler noch schauern.

The Forest fängt euch weniger mit ewig langen Bau-Sessions, sondern mit packender Action und einem absehbaren Ende der Story. Das Spiel richtet sich dabei an eine erwachsene Community. Zudem kommt ihr als Solo-Spieler, aber auch mit Freunden auf eure Kosten.

