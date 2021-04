Im PS Store gibt’s gerade viele Top-Games für unter 20 €

Übrigens: Seid ihr Mitglied bei PS Plus, dann könnt ihr bei einigen dieser Angebote zusätzlich sparen. Zudem könnt ihr euch noch bis Anfang Mai die monatlichen Gratis-Spiele von PlayStation Plus für den April sichern: PS Plus im April 2021 – Das sind die kostenlosen Spiele .

Seid ihr gerade dabei, eure Sammlung für PS4- und PS5-Spiele zu erweitern und wollt dabei sparen? Dann schaut euch die neuen Angebote zum Thema “Spiele unter 20 €” an. Über 100 Spiele sind Teil der Aktion. Sie reichen von Action wie Star Wars Jedi: Fallen Order bis hin zu Rennspielen The Crew 2.

Insert

