Sons of the Forest: Map mit den wichtigsten Locations

Die Map in Sons of the Forest zeigt euch bereits die wichtigsten Locations, ist allerdings etwas unhandlich. Deshalb findet ihr hier eine interaktive Map, die mit vielen Points-of-Interest bestückt ist.

In Sons of the Forest habt ihr ein kleines GPS-Gerät für eure Wanderschaften durch den Wald:

M – Öffnet/ Schließt die Map

Mausrad-Klick – Zoomt die Map

Möchtet ihr jedoch mehr Infos über die vielen, kleine Spots auf der Map, findet ihr hier eine interaktive Karte, die ständig erweitert wird. Die Map stammt von Kollegen der Seite Gamepressure:

Punkte auf der Map:

Kannibalen-Camps

Absturzstellen

Höhlen

Verlassene Camps

Orte zum Graben

Loot-Spots

GPS-Signale

Weitere POIs

Klickt auf einen der Punkte und ihr entdeckt zudem einen Screenshot von dem Ort und oft auch eine Inventar-Liste, welche Gegenstände ihr vor Ort finden könnt. Die Map wird von Usern gefüllt und ständig erweitert.

Sucht ihr nach einer Alternative, werft auch einen Blick auf die interaktive Karte von Mapgenie – via mapgenie.io. Hier gibt es noch mehr Markierungen und ihr könnt die angezeigten Punkte bestimmen.

Tipp für Neueinsteiger: Sons of the Forest lässt sich ziemlich schnell durchspielen, wenn ihr Guides verwendet. Das optimale Erlebnis bietet der Survival-Hit, wenn ihr selbst auf Erkundung geht.

Ackert die Höhlen nach und nach ab, lasst euch nicht von Guides oder Maps leiten – nutzt die Ingame-Map, um eure Pläne zu schmieden.

Mittlerweile gibt es Speedruns von Sons of the Forest, die das Spiel in wenigen Minuten abschließen. Forest 2 lebt jedoch auch davon, dass man erst herausfinden muss, wie es weitergeht.

