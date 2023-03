Hier gibt’s eine Anleitung, wie ihr in Sons of the Forest einen Dosenöffner (auf Englisch: Can Opener) bekommt und wo ihr ihn in der Map findet.

Den Dosenöffner in Sons of the Forest benötigt ihr, um Konservendosen zu öffnen und an zusätzliche Nahrung wie Katzenfutter zu kommen.

Beim Dosenöffner handelt sich nicht um ein essenzielles Item, ohne das ihr in der Hauptstory aufgeschmissen wärt, wie etwa die Schlüsselkarten. Jedoch kann euch das kleine Item auf einfachem Wege zu mehr Nahrung verhelfen.

Wo finde ich einen Dosenöffner?

Innerhalb der Map gibt es insgesamt 3 Orte, an denen ihr einen Dosenöffner finden könnt. Hierbei gibt es keine spezielle Reihenfolge, die ihr abklappern müsst. Es reicht, wenn ihr einen der 3 Orte besucht, um euch einen Dosenöffner zu sichern.

Die Karte von Sons of the Forest via mapgenie.io

Wie finde ich einen Dosenöffner? Bei der roten Markierung werdet ihr zwei Zelte in der verschneiten Umgebung vorfinden. Neben einem der beiden liegen verschiedene Items im Schnee, darunter auch der Dosenöffner.

Die gelbe Markierung führt euch an die Küste. An diesem Ort werdet neben einem Dosenöffner zusätzlich eine Soda und eine Uhr finden.

Die blaue Markierung zeigt euch ein verlassenes Lager an. Orientiert euch an dem Wasserfall, daneben befindet sich auch das Lager voller Loot. Unter den Gegenständen befindet sich auch ein Dosenöffner. Das Item befindet sich neben einer Leiche. Zusätzlich könnt ihr folgende Items im Lager einheimsen:

2x Vorratskoffer

4x Schnaps

Lebensmittel

2x Uhr

2x Seil

2x Laptop (Circuit Boards)

4x Golf Bälle

Was sind die Voraussetzungen für die Dosenöffner? Um einen Dosenöffner zu bekommen, benötigt ihr keinerlei Werkzeuge und müsst keine Voraussetzungen erfüllen.

Wie verwende ich den Dosenöffner?

Wie öffne ich eine Konservendose? Öffnet euer Inventar mit der Taste “I”. Wählt den Gegenstand im Inventar mit der rechten Maustaste aus. Klickt ebenfalls mit der rechten Maustaste auf die Dose, die ihr öffnen möchtet. Geht dann auf das Zahnrad und die Konserve wird geöffnet.

