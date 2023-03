Sons of the Forest: Keycards – Location aller Schlüsselkarten

In Sons of the Forest benötigt ihr insgesamt 3 Schlüsselkarten (oder Keycards), um euch Zutritt zu den Bunkern zu verschaffen. Wir erklären euch, wo ihr diese findet und was ihr dazu benötigt.

Spielt ihr euch durch die Story von Sons of the Forest, müsst ihr gegen Ende des Spiels die Bunker besuchen. Jedoch benötigt ihr dafür verschiedene Schlüsselkarten, die ihr zuvor einsammeln müsst:

Wartungsschlüsselkarte

VIP-Schlüsselkarte

Gäste-Schlüsselkarte

Wo finde ich die Schlüsselkarten?

Ihr findet die drei Schlüsselkarten in Bunkern und Höhlen innerhalb der Map von Sons of the Forest. Wir haben euch hier eine interaktive Karte eingebettet und die entsprechenden Orte zu den einzelnen Keycards dazugeschrieben.

Wartungsschlüsselkarte: Gelber Kreis

VIP-Schlüsselkarte: Grüner Kreis

Gäste-Schlüsselkarte: Roter Kreis

Die Orte, an denen ihr Keycards findet – Map-Quelle: mapgenie.io

Hier findet ihr noch eine ausführliche Beschreibung zu allen Punkten der Map in Sons of the Forest.

Wie finde ich die Schlüsselkarten?

Beachtet, dass ihr die Schlüsselkarten und in dieser Reihenfolge aufsucht, da ihr bei den beiden letzten Bunkern die vorher ergatterten Karten benötigt.

Wie finde ich die Wartungsschlüsselkarte? Für diese Keycard benötigt ihr eine Schaufel. Geht damit zum Punkt oben links in der Karte.

Wenn ihr dort grabt, werdet ihr eine Luke freischaufeln, die den Zugang zu einem Bunker darstellt. Geht hinein und betretet den ersten Raum zu eurer Rechten. Auf einem Tisch seht ihr einen 3-Drucker. Daneben liegt die Wartungsschlüsselkarte.

Hier findet ihr eine Anleitung, wie ihr die Schaufel in Sons of the Forest findet.

Wie finde ich die VIP-Schlüsselkarte? Für diese Keycard benötigt ihr die Wartungsschlüsselkarte. Begebt euch damit zum Gebiet oben links in der Map, zu der Höhle. Dort werdet ihr eine Luke finden, durch die ihr in das Innere des Bunkers gelangt.

Zu eurer Rechten werdet ihr auf eine verschlossene Tür stoßen, die ihr aber mit der zuvor ergatterten Wartungsschlüsselkarte öffnen könnt. Bahnt euch einen Weg durch den teils überfluteten Bunker, bis ihr ganz am Ende auf eine Tür auf der linken Seite gelangt. In diesem Raum findet ihr die VIP-Keycard bei den Monitoren.

Wie finde ich die Gäste-Schlüsselkarte? Für diese Keycard benötigt ihr die VIP-Schlüsselkarte. Lauft damit zur markierten Höhle.

Lauft hier bis zu der Tür, die ihr mit der VIP-Schlüsselkarte öffnen könnt. Geht die Treppe hinauf bis zu einer Bar. Hinten rechts liegt dann die Keycard auf dem Tisch.

