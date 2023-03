5 Koop-Games auf Steam, mit denen ihr die Leere nach Sons of the Forest füllen könnt

Ihr habt Sons of the Forest durch und seid jetzt auf der Suche nach Koop-Alternativen? MeinMMO präsentiert euch hier 5 Survival-Games auf Steam, die ihr jetzt angehen könnt – ausgewählt danach, welchen Aspekt ihr an Sons of the Forest am besten fandet.

Ihr findet hier 5 starke Survival-Games, die ihr nach Sons of the Forest angehen könnt. Je nachdem, was ihr am meisten gefeiert habt, sucht euch einen der Punkte aus:

Sucht ihr nicht unbedingt nach Survival, sondern auch nach anderen Koop-Abenteuern, dann startet unser Video zum Thema:

Erkundung – Valheim

Was ist das für ein Spiel? Valheim ist Wikinger-Survival für bis zu 10 Spieler. Ihr startet nur mit einem Stoffhemdchen, kämpft euch durch die raue Welt im nordischen Setting und steigt zum gefeiertem Wikinger-Krieger auf.

Mit seinem flüssigen Kampfsystem, den vielen Biomen und Bossen, konnte Valheim Anfang 2021 einen ordentlichen Hype feiern und galt direkt als eines der besten Survival-Spiele. Die Grafik ist dabei eher zweckmäßig, dafür könnt ihr die Landschaft verändern ähnlich wie in Minecraft. Zudem lassen sich fantastische Wikinger-Dörfer errichten.

Ziel des Spiels ist es, die großen Bosse der Welt zu finden und zu erledigen. Jeder Boss eröffnet euch ein neues Biom mit neuen Materialien, die eure Crafting-Möglichkeiten verbessern.

Valheim glänzt auch beim Bausystem

Wieso Erkundung? Valheim bietet prozedural generierte Open Worlds – jede Map ist anders, kann aber auch per Seed ausgewählt werden. Das Spiel fordert euch zum Abenteuer heraus, die großen Welten zu entdecken und versteckte Hinweise auf die Bosse zu finden.

Der Gameplay-Loop wechselt dabei immer zwischen:

Wir haben einen Boss gelegt und erforschen ein neues Biom

Wir wissen, wo der nächste Boss ist und verbessern unsere Ausrüstung

Um frische Ressourcen zu erschließen, durchsucht ihr ständig neue Gebiete. Müsst sogar über den weiten Ozean reisen und könnt Portale zwischen euren Siedlungen errichten.

Preis und Bewertungen auf Steam: Valheim kostet im Early Access 19,99 Euro und steht bei 95 % positiven Bewertungen (Stand: 02.03.2023 via Steam) – im Xbox Game Pass verfügbar.

Basenbau – Raft

Was ist das für ein Spiel? Raft ist Floß-Survival und sollte mit maximal 8 Spielern gespielt werden. Ihr startet auf einer kleinen Plattform, die man kaum „Schiff“ nennen kann und baut euch mithilfe von Treibgut ein ansehnliches Zuhause auf dem Meer.

In Raft seid ihr ständig von Wasser umgeben und erforscht eine fast verlassene Erde. Ihr besucht Inseln für neue Rohstoffe und folgt den Hinweisen, um mehr über die Geschichte dieser überfluteten Welt zu erfahren.

Ziel des Spiels ist es, alle großen Story-Inseln zu finden und durchzuspielen. Nebenbei errichtet ihr ein fabelhaftes Schiff, mit dem ihr über die Weltmeere schippert.

Raft ist das beste Survival-Spiel 2022 auf Steam, weil es 3 Dinge ganz anders macht als die Konkurrenz

Wieso Basenbau? Sons of the Forest bot mit seinem freien Bausystem eine interessante Abwechslung und etwas Ähnliches bekommt ihr auch in Raft. Statt wie üblich ein halbwegs planiertes Fleckchen Erde zu finden, baut ihr auf dem Meer an eurem Floß.

Das ist sehr erfrischend und eine spannende Herangehensweise beim Basenbau. Jeder Survival-Fan, der gern die Bau-Tools verwenden, sollte Raft mal probieren – Solo könnte es jedoch anstrengend sein, denn es gibt immer viel zu tun. Dafür nerven euch nur selten Feinde, abgesehen vom netten Hai.

Preis und Bewertungen auf Steam: Raft kostet 19,99 Euro und steht bei 93 % positiven Bewertungen (Stand: 01.03.2023 via Steam).

Story – Grounded

Was ist das für ein Spiel? Grounded ist Garten-Survival für bis zu 4 Spieler. Ihr landet als geschrumpfter Mini-Mensch in eurem Garten und müsst irgendwie wieder auf Normalgröße kommen. Dafür baut ihr euch eine Basis aus den typischen Materialien eines Gartens und erforscht den Hinterhof gründlich.

Das Setting hat einen ganz besonderen Charme und es fühlt sich erfrischend neu an, in der bekannten, aber trotzdem fremden Umgebung sein Unwesen zu treiben. Ihr trefft auf diebische Ameisen, Haus-große Marienkäfer und … ja, leider auch Spinnen. Die Viecher könnt ihr jedoch anders aussehen lassen, falls ihr was gegen Spinnen habt.

Ziel des Spiels ist es, die Story abzuschließen und euch wieder auf Normalgröße zu bringen.

Ein guter Aussichtspunkt ist auch in Grounded-Basen wichtig

Wieso Story? Ihr habt bei Grounded einen klaren Faden, dem ihr folgend müsst, um im Spiel voranzukommen. Erst findet ihr heraus, was überhaupt los ist und dann macht ihr euch daran, wieder auf Menschengröße zu kommen.

Das ist generell etwas strikter als bei Sons of the Forest. Grounded ist deswegen optimal, wenn ihr euch eine klare Handlungsanweisung bei einem Koop-Survival wünscht. Raft eignet sich dafür jedoch auch hervorragend.

Preis und Bewertungen auf Steam: Grounded kostet 39,99 Euro und steht bei 89 % positiven Bewertungen (Stand: 02.03.2023 via Steam) – im Xbox Game Pass verfügbar.

Kampf – 7 Days to Die

Was ist das für ein Spiel? 7 Days to Die ist Zombie-Survival mit einem MMO-Ansatz. Ihr könnt Server mit vielen Spielern erstellen, aber auch im Koop alles erleben, abgesehen vom PvP. Ihr startet nur mit der Hand im Mund, sammelt, baut und craftet euch an die Spitze der Nahrungskette.

7 Days to Die basiert dabei auf Voxel-Grafik – ähnlich wie Minecraft. Ihr könnt alles abbauen, umbauen, terraformen und was ihr sonst für Ideen habt. Dazu gibt es ein umfangreiches Bausystem, das auf platzierten Gestellen basiert, die ihr mit Holz, Stein und später Beton füllt.

Ziel des Spiels ist es, so lange wie möglich zu überleben. Es spielt sich dadurch auch ein wenig wie ein Tower-Defense-Spiel. Die Präsenz eurer Basis lockt von Woche zu Woche mehr Zombies an und alle 7 Tage startet eine Mega-Welle.

Zudem laden die prozedural generierten Open Worlds zu Erkundungstouren ein. Da die Zombies in der Nacht rennen und deutlich stärker sind, braucht ihr für die Nacht einen Unterschlupf. Das kann spannende Touren inklusive Übernachtungen möglich machen.

Anti-Zombie-Wolkenkratzer für viel Fallschaden mit Untoten-Trichter im Erdgeschoss

Wieso Kampf? Wie bei Sons of the Forest hantiert ihr in 7 Days to Die mit Nah- und Fernkampf. Ihr seid ständig damit beschäftigt, die fauligen Nachbarn von eurem Grundstück zu vertreiben. Ein RPG-System sorgt dafür, dass eure Stärke ständig steigt. Neue Rezepte bringen Abwechslung rein.

Die Schwierigkeit baut sich dabei langsam auf. Die erste „Blutmond-Nacht“ schafft ihr noch mit Pfeil und Bogen. Nach einigen Wochen werden die Nächste zur Überlebensprobe.

7 Days to Die bietet massig Umfang, kann aber besonders für Einsteiger ins Genre noch eine Nummer zu groß sein.

Preis und Bewertungen auf Steam: 7 Days to Die kostet im Early Access 22,99 Euro und steht bei 88 % positiven Bewertungen (Stand: 02.03.2023 via Steam) – im Xbox Game Pass verfügbar. Die Konsolen-Version ist ein abgespecktes Spiel und wird nicht mehr mit Updates versorgt.

Noch eine Runde! – The Forest

Habt ihr Sons of the Forest durch, aber noch nicht genug von Abenteuern im Wald – schnappt euch den ersten Teil. The Forest funktioniert genau, wie ihr es erwartet, bietet allerdings weniger gute Grafik und keine NPC-Begleiter. Auch die KI der Eingeborenen ist simpler.

Aber ihr findet hier Kannibalen, Mutanten, eine verzwickte Story und eine große Insel zum Erkunden. Das Ganze spielt ein paar Jahre vor Sons of the Forest und ihr kämpft euch durch die Höhlen, um dem Eiland seine Geheimnisse zu entlocken. Und um eurem Sohn zu retten.

Preis und Bewertungen auf Steam: The Forest kostet 16,79 Euro und steht bei 95 % positiven Bewertungen (Stand: 02.03.2023 via Steam). Auch die PS4-Version ist empfehlenswert, kostet 16,99 €.

Nachdem man gemeinsam ein Spiel angeschlossen hat, hinterlässt das manchmal eine unangenehme Leere. Wir hoffen, dass ihr einen passenden Titel für euch finden konntet, damit ihr direkt weitergrinden könnt.

Läuft alles glatt, können wir uns 2023 übrigens noch über weitere Survival-Kracher freuen: 8 neue Survival-Games, auf die ihr euch 2023 freuen könnt