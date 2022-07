Raft ist das beste Survival-Spiel 2022 auf Steam, weil es 3 Dinge ganz anders macht als die Konkurrenz

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Dieses Jahr sollen noch ein paar Survival-Kracher kommen , doch Raft ist so ein liebevolles, so ein vollständiges und tolles Spiel, dass es die anderen schwer haben werden, da vorbeizukommen.

Selten habe ich erlebt, dass Story und Survival so gut miteinander funktionieren. Das Konzept wirkt dadurch innovativ, treibt voran und sorgt dafür, dass die Spielstunden nur so verschwimmen.

Raft ist ein rundes Survival-Abenteuer mit einem klaren Ziel. Die Mechaniken greifen hervorragend ineinander, der Ressourcen-Grind fühlt sich auf dem „Normal“-Schwierigkeitsgrad belohnend an und trotzdem gibt es immer was zu tun.

Das Konzept mit dem Floß-Bau sorgt ebenfalls für eine ganz eigene Dynamik. Die Basis ist ständig in Bewegung, bei starkem Wellengang ist richtig was los. Die Verbindung zur eigenen Basis ist dadurch eine ganz andere als bei Genre-Konkurrenten.

Wir fischen Blätter, Holz und Kunststoff mit einem Haken aus dem Meer, bauen das Fundament aus, unser Floß und platzieren Werkbänke sowie Kisten. Mit jedem neu erlernten Rezept steigt unser Platzbedarf, was am Ende zu riesigen Konstruktionen führt.

Wenn man dann langsam zur Ruhe kommt und die Kisten großzügig mit Fisch gefüllt sind, entdeckt man den Forschungstisch und damit den ersten Schritt zurück in die Zivilisation – oder was davon übrig ist.

Über den Autor: Maik spielt fast alle Genres und steht ganz besonders auf Shooter und Survival – gern auch beides zusammen. In Spielen dieser Art hat er schon tausende Stunden verbracht. Raft braucht allerdings keine Maschinenpistolen, um ihn zu überzeugen. Eine kühle Brise in Fahrtrichtung macht ihn schon glücklich genug.

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Insert

You are going to send email to