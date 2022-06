Eines der beliebtesten Survival-Spiele auf Steam bekommt jetzt sein bisher größtes Update

Das Survivalgame Raft ist nicht nur bekannt dafür, ein relativ gemütlicher Genrevetreter zu sein, sondern gehört auch zu den beliebtesten Spielen seiner Art. Nun ist das Spiel endlich „fertig“ und bekommt sein größtes Update bisher. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist das für ein Spiel? Das Survivalabenteuer Raft startete am 23. Mai 2018 in den Early Access auf Steam. Seitdem erhielt es stetig neue Updates und wurde bei den Fans immer beliebter. Von den aktuell 148.119 Nutzerbewertungen sind satte 93 % positiv, womit es sich in die Reihen der beliebtesten Survival-Games überhaupt auf der Plattform einreiht.

Ihr startet in Raft mit nichts und müsst euch von dort aus ein Leben aufbauen und möglichst nicht sterben. Zu Gefahr werden euch dabei Tiere und sogar Haie, denn ein Großteil eurer Spielzeit verbringt ihr auf dem namensgebenden Floß.

Dieses Floß könnt ihr immer weiter aufbauen und es zu eurer schwimmenden Basis verwandeln, mit der ihr euch durch die Welt bewegt und selbst versorgen könnt. Der Grafikstil von Raft ist dabei bunt und einladend und strahlt ein wenig Ruhe aus.

Raft wird endlich fertig

Was bringt das neue Update? Mit dem Update „The Final Chapter“ am 20. Juni führt das Game nun seit letztes Kapitel ein und wird damit, nach über 4 Jahren im Early Access, endlich fertig. Laut den Entwicklern handelt es sich dabei sogar um das größte Update, dass sie je gemacht haben.

Mit dabei sind zahlreiche neue Features und ein Ende für die Story des Survival-Games, auf das Fans bereits lange gewartet haben. Außerdem gibt es folgende, neue Inhalte:

Neue Orte, unter anderem eine Stadt unter Wasser, ein Dorf im Schnee und eine Hightech-Stadt in einer Kuppel und sogar Hochhäuser

Neue spielbare Charaktere

Viele neue „Quality of Life“-Verbesserungen

Neue Gegnertypen

Ansonsten könnt ihr einfach mehr von dem erwarten, was das Spiel vorher schon großartig gemacht hat.

Verlässt Raft den Early Access? Obwohl das Update die Story abschließt und viele neue Features bringt, ist aktuell nicht bekannt, ob das Survival-Game damit auch den Early Access auf Steam verlassen wird. Es ist zwar denkbar, aber noch nicht offiziell bestätigt.

Die Fans lieben das Update jetzt schon

Wie ist die Stimmung in der Community? Sosehr man sich auch bemüht, man sucht vergebens nach negativen Kommentaren unter der Ankündigung des Updates. Die Fans freuen sich auf das große Finale ihres Floß-Abenteuers und können es kaum erwarten, die neuen Umgebungen zu erkunden.

Die Stimmung ist also eine durchweg positive und vor allem die neuen Locations und die Entwickler werden in den Kommentaren stetig gelobt. Leute freuen sich darauf, in das Game zurückzukehren und wieder etwas Neues zu tun zu haben.

Was sagen die Spieler? Einige der Kommentare, die ihr unter dem Ankündigungstrailer auf YouTube finden könnt, möchten wir euch auch hier wiedergeben:

N0T_NOVA schreibt: „Ich bin so gehyped! Raft ist ein unglaubliches Spiel mit einer coolen Narrative und einem tollen Progressions-System. Eines der besten Spiele, die man mit Freunden zocken kann.“

Matt Voelker schreibt: „Ich hab ganz früher angefangen, als der Funkturm das Ende der Story war. Es war ein langer Weg und ein spaßiger Ausflug. Es ist immer schön zu sehen, dass ein Spiel, dem man anfangs eine Chance gab, es bis zum Ende schafft. Es fühlt sich an, als habe ich auf das richtige Pferd gesetzt.“

OPolo704 sagt: „Los geht’s! Raft ist eine der besten Erfahrungen, die ich je mit Videospielen gemacht habe. Ich freue mich so auf das letzte Kapitel und werde es so hart grinden!“

Habt ihr selbst Raft schon gespielt? Freut ihr euch auf The Final Chapter und werdet ihr das Game wieder heraus graben, um das Ende der Story zu erleben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

