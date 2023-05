Sons of the Forest: Fans feiern Patch 5 dank lang ersehntem Tool als bestes Update

Der Entwickler End Night Games Ltd. beschert den Fans mit Patch 5 zum Survival-Kracher Sons of the Forest auf Steam endlich den lang ersehnten Schlitten. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit wachsen ab jetzt auch Bäume nach. Was das Update sonst noch bringt, erfahrt ihr hier.

Wofür ist der Schlitten? Der Schlitten wurde bereits im Vorgänger The Forest verwendet, um Ressourcen und insbesondere die großen Baumstämme schnell und ohne viel Aufwand zu eurem Zielort zu bewegen. Im Nachfolger kann man den Schlitten mit Einzug von Patch 5 nun ebenfalls jetzt herstellen.

Dabei gibt es sowohl die Standard- als auch eine verbesserte Variante. Zusätzlich versteht euer Begleiter Kelvin jetzt auch, den Schlitten mit Holz zu befüllen.

Schaut euch zum Schlitten und anderen Änderungen von Patch 5 ein YouTube-Video an.

Wie fallen die Reaktionen aus? Die User sind auf jeden Fall begeistert. So finden sich Beiträge bei Reddit, wie beispielsweise von:

User CeddyDT: Entwickler so: Verdammt, hier habt ihr euren alten Schlitten! – der viel Zuspruch erhielt.

Bei Steam sieht es nicht anders aus. Dort feiert unter anderem User Ataxio Patch 5 und attestiert dem Survival-Hit: Bestes Update, Spiel ist jetzt fertig.

Dabei ist auf Reddit auch eine kleine Diskussion entstanden, ob der Schlitten oder die Seilrutsche das Mittel der Wahl zum Transport von Holzstämmen sei. Bei der Seilrutsche hätte man den Vorteil, dass man sich steile Abhänge und Hügel oder unwegsames Gelände sparen könne. Auf der anderen Seite finden sich jedoch Kommentare, wie der von:

User Rusty****Slime: Im Grunde genommen werde ich jetzt alle meine Holzlager mit den Schlitten ersetzen. Auf diese Weise muss ich meine Lager nicht immer auf- und abbauen, wenn ich an unterschiedlichen Ecken meiner Base arbeite.

Andere Nutzer schlagen vor, beides zu nutzen, da das eine das andere ergänzen würde. Schließlich amüsieren sich einige User über den Umstand, dass man mit dem Patch keine Lava mehr trinken könne.

Mit Patch 5 lässt Sons of the Forest die Bäume wieder wachsen

Was bringt der Patch sonst noch? Neben vielen Bugfixes und dem erwähnten Transportmittel haucht Patch 5 abgehackten Bäumen neues Leben ein. Diese sollen nämlich jetzt mit einer geringen Wahrscheinlichkeit nachwachsen, wenn ihr schlaft, und für mehr Nachhaltigkeit in der virtuellen Landschaft sorgen.

Außerdem sind folgende Features enthalten:

Auffindbare Kochtöpfe und neues fortschrittliches Kochsystem.

Man kann jetzt Planen zu Baumstämmen hinzufügen.

2 neue Found-Footage-Clips wurden hinzugefügt.

Standort für gestrandete Segelboote wurde hinzugefügt.

79 neue Teiche und 34 neue Seen wurden der Karte hinzugefügt.

Man kann jetzt Gitarre spielen.

Timmy’s mutierter Arm wurde dem Kampf mit dem Dämon hinzugefügt.

Neues tragbares Kleidungsstück wurde hinzugefügt.

Weitere Kelvin-Befehle wurden hinzugefügt, um Fallen zurückzusetzen, Holzschlitten mit Holz und Trockengestelle mit Fisch zu füllen.

Ob sich nun der altbewährte Schlitten auch im Nachfolger Sons of the Forest gegen den Seilzug durchsetzen wird, bleibt dahingestellt.

Was ist das für ein Spiel? Sons of the Forest ist ein Open-World-Survival-Spiel, der auf PC und bald wahrscheinlich auch auf Konsolen erhältlich ist. Es ist der direkte Nachfolger zu The Forest. Im Kern geht es um die Suche nach einem vermissten Milliardär, die euch auf eine von Mutationen und Kannibalen durchsetzte Insel führt.

Schaut hier einen Trailer zum Survival-Hit.

Neben den typischen Survival-Elementen bietet es nach Ansicht des Autors eine bei Survival-Games selten so wahrgenommene Immersion. So gestaltet sich der Umgang und die Interaktion mit den Gegenständen sehr detailliert. Die tolle Optik und Aufmachung der Story trägt den Rest dazu bei.

Was sagt ihr zu Patch 5? Bevorzugt ihr lieber den Schlitten oder doch den Seilzug zum Transport? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.