Sons of the Forest bringt im nächsten Patch endlich das Tool, auf das alle warten

Freut euch schon auf den nächsten Patch in Sons of the Forest, wenn ihr gerne mit Holzstämmen arbeitet. Ein Werkzeug zum Transport von Holz ist endlich auf dem Weg! Das wissen wir bisher.

Was ist das für ein Werkzeug? Der Holzschlitten (auch Holzwagen genannt) feiert endlich seinen Release in Sons of the Forest. Stellt euch einen Schlitten vor, auf dem ihr viele Baumstämme lagern könnt und sie dann auf einem Weg transportiert. Vorbei ist die Schlepperei von maximal 2 Stämmen und die vielen damit verbundenen Wege.

Den Release bestätigten die Entwickler in den Patch Notes des jüngsten Updates.

Wann kommt der Holzschlitten?

Das sagen die Entwickler: Am 20. April erschien Update 4 für Sons of the Forest. Im Blogpost auf Steam erklärt das Team, welche Inhalte der Patch bringt und wie sich das Spiel direkt für euch verändern wird. Doch es gibt auch einen Ausblick auf die Zukunft des Spiels. Schon im nächsten Patch soll endlich der Holzschlitten eingefügt werden. Das Team sagt:

„Außerdem, weil wir eine Menge Leute sahen, die danach fragten – Der Holzschlitten kehrt zurück! Er ist fast bereit für seinen Release und wird Teil des nächsten Patches.“

Wie gut ist der Schlitten? Im Vorgänger, The Forest, war dieser Schlitten sehr beliebt. Er bot Platz für

12 Baumstämme

58 Stöcke

26 Steine

oder

3 Leichen

Man konnte aber immer nur eine Ressource gleichzeitig damit transportieren. In der Herstellung kostete der Schlitten nur 21 Stöcke. War damit also leicht zu erfarmen und schon im Early Game schnell ein nützliches Transportmittel.

Wie genau der Holzschlitten in Sons of the Forest umgesetzt wird und ob er ähnlich viele Ressourcen transportieren kann, ist noch unklar. Allerdings wissen die Entwickler darüber Bescheid, wie gerne Spieler das Gerät nutzen würden.

Wann kommt der Schlitten? Aktuell gehen Fans bei Update 5 von einem Release am 11. Mai aus. Das wäre drei Wochen nach dem letzten Update. Bis dahin könnt ihr den verbesserten Kelvin ausnutzen, der seit Update 4 nun auch zwei Holzstämme gleichzeitig tragen kann.

Freut ihr euch darüber, dass die Entwickler diesem großen Wunsch der Community nachkommen, oder habt ihr einen anderen Inhalt, den ihr euch mehr wünscht? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Auf unserer Interaktiven Karte für Sons of the Forest findet ihr die wichtigsten Locations