Neues Mittelalter-MMORPG von Kriegs-MMO Entwicklern: Erste Eindrücke zeigen vereintes Rollenspiel und Städtebausimulation

Wie meldet man sich als Tester an? Der Entwickler Siege Camp veranstaltet immer wieder Tests zu Anvil Empires. Um auch daran in Zukunft teilnehmen zu können, solltet ihr den offiziellen Discord-Channel zu Anvil Empires nutzen.

Was ist das für ein Spiel? Bei Anvil Empires gilt es, Teil eines Ganzen zu sein, ähnlich wie bei dem Erstlingswerk vom Entwickler Siege Camp, Foxhole. Dort seid ihr nämlich ein Soldat im Zweiten Weltkrieg , der in einer bestehenden Welt von der Logistik bis hin zu Kampfhandlungen unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen kann.

